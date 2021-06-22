بدء تطعيم الرياضيين المصريين المشاركين في الأولمبياد

بدأت وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة الأولمبية المصرية تطعيم الرياضيين المصريين، المشاركين الشهر المقبل في أولمبياد طوكيو، باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويتلقى الرياضيون التطعيم في مستشفى الطب الرياضي في مدينة نصر.

وبدأ التطعيم اليوم الثلاثاء بفرق تنس الطاولة والتجديف والثلاثي والجمباز والسلاح والدراجات والريشة الطائرة والكاراتيه.

وحصل على اللقاح الرياضيون وكذلك الأجهزة الفنية والإدارية للفرق.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو بـ120 رياضيا منهم 73 في منافسات الرجال و44 في منافسات السيدات.

وتنافس في لعبتين جماعيتين هما كرة القدم وكرة اليد.

18 لاعبا يمثلون فريق كرة القدم للرجال و14 يمثلون فريق كرة اليد للرجال.