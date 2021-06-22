لاعب ألمانيا السابق عن مراوغة رونالدو لـ روديجر: يبدو كالأحمق

"بدا كالأحمق" هذا كان وصف الألماني ديتمار هامان للبرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب مراوغته في مباراة ألمانيا والبرتغال في يورو 2020.

وخسرت البرتغال من ألمانيا 4-2 في ثاني جولات المجموعة السادسة.

ومع تقدم البرتغال بهدف رونالدو، قدم مهاجم يوفنتوس مهارة رائعة في مواجهة أنطونيو روديجر بعدما رفع الكرة فوق رأس مدافع ألمانيا ثم لعب تمريرة بكعب القدم قبل أن تلمس الكرة الأرض.

وقال هامان لقناة "آر تي إي" الإيرلندية: "أعتقد أنها هراء".

وأوضح "بالطبع رونالدو مذهل ونعلم أنه يستطيع فعل ذلك، ولكن أعتقد بطريقة ما أنه يقلل من شأن الخصم".

وواصل لاعب بايرن ميونيخ وليفربول السابق "كانت النتيجة 1-0 فقط، نعم إنه الأفضل مع ليونيل ميسي".

واستدرك "إنه يبدو أحمق الآن، تتقدم 1-0 وتقوم بهذه الخدعة، إذا سألت اللاعبين الألمان سيخبرونك الآن برأيهم في اللعبة".

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