تقرير: يونايتد اقترب من ضم مدافع إسبانيا
الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 12:58
كتب : FilGoal
قال موقع مانشستر إيفننج نيوز إن نادي مانشستر يونايتد اقترب من الحصول على خدمات باو توريس مدافع فياريال ومنتخب إسبانيا.
باو توريس
النادي : فياريال
ويأمل فريق الشياطين الحمر انتداب اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي توج مع فياريال بالدوري الأوروبي في الموسم المنصرم.
ويشارك توريس حاليا مع منتخب إسبانيا في يورو 2020.
ويمتد عقد توريس مع فياريال إلى 2024، وتقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو.
ويسعى يونايتد لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل.
ولم يضم يونايتد أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفي المقابل استغنى عن 8 لاعبين أبرزهم الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.