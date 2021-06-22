تقرير: يونايتد اقترب من ضم مدافع إسبانيا

قال موقع مانشستر إيفننج نيوز إن نادي مانشستر يونايتد اقترب من الحصول على خدمات باو توريس مدافع فياريال ومنتخب إسبانيا.

ويأمل فريق الشياطين الحمر انتداب اللاعب البالغ عمره 24 عاما والذي توج مع فياريال بالدوري الأوروبي في الموسم المنصرم.

ويشارك توريس حاليا مع منتخب إسبانيا في يورو 2020.

ويمتد عقد توريس مع فياريال إلى 2024، وتقدر قيمته السوقية بـ50 مليون يورو.

ويسعى يونايتد لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل.

ولم يضم يونايتد أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفي المقابل استغنى عن 8 لاعبين أبرزهم الحارس الأرجنتيني سيرخيو روميرو.