البدري: أتمنى حضور الجمهور لبداية مصر في تصفيات المونديال

يأمل حسام البدري مدرب مصر مساندة الجمهور لفريقه في افتتاح تصفيات مونديال 2022 في سبتمبر المقبل.

ويلعب الفراعنة ضد ضيفهم فريق أنجولا في بداية سبتمبر وبعد أيام يحلون ضيوفا على الجابون. وتضم المجموعة أيضا منتخب ليبيا.

وقال البدري في تصريحات نشرها حساب الاتحاد العربي لكرة القدم:"أتمنى حضور الجمهور لبداية التصفيات".

ويغيب الجمهور عن المباريات في مصر منذ تفشي فيروس كورونا في العالم في مارس 2020.

#كاس_العرب_لمنتخبات_الشباب l 🎥 #من_البطولة ⚽️ 📍 حديث المدرب المصري حسام البدري 🇪🇬 المدير الفني لمنتخب مصر الأول pic.twitter.com/e3ISucQBeQ — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) June 22, 2021

لكن قد تعود الحياة للمدرجات يوم السبت بالسماح بحضور جمهور لمباراة الأهلي والترجي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود البدري منتخب مصر منذ سبتمبر 2019 محققا الفوز في 4 مباريات من أصل 7 ولم يخسر.

وقاد البدري منتخب مصر للتأهل لكأس إفريقيا 2022 التي تستضيفها الكاميرون في يناير المقبل.