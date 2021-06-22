اسكواش - انطلاق منافسات السلسلة الختامية برعاية وادي دجلة

أعلنت مجموعة أندية وادى دجلة عن انطلاق بطولة CIB الدولية المفتوحة للاسكواش 2021، في الفترة من 22 حتى 27 من يونيو الجاري.

يتنافس في البطولة البلاتينية أفضل ثمانية لاعبين للاسكواش مصنفين على مستوى العالم من السيدات والرجال، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 370 ألف دولار.

ويشارك الفرنسي جريجور مارش بدلا من فارس الدسوقي المصاب كما تم تعديل بالمجموعتين.

مجموعات الرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: علي فرج - مروان الشوربجي - محمد الشوربجي - مصطفى عسل.

المجموعة الثانية: طارق مؤمن - بول كول - جويل ماكين - جريجور مارش

أما منافسات السيدات:

المجموعة الأولى: نور الشربيني - نوران جوهر - كاميل سيرم - سلمى هاني

المجموعة الثانية: هانيا الحمامي - أماندا صبحي - سارة جان بيري - جويل كينج

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان مروان الشوربجي قد حصد لقب النسخة الماضية بينما حصدت هانيا الحمامي لقب السيدات.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء كالآتي:

سلمى هاني × نوران جوهر (الساعة 7:00)

مصطفى عسل × محمد الشوربجي (7:30)

كاميل سيرم × نور الشربيني (8:15)

علي فرج × مروان الشوربجي (8:45)

هانيا الحمامي × سارة جين بيري (9:30)

بول كول × طارق مؤمن (10:00)