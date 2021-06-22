رئيس الليجا: برشلونة وحده حقق نصف خسائر الموسم

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 12:14

كتب : محرر في الجول

ميسي - برشلونة - غرناطة

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن أن خسائر أندية الليجا في الموسم الماضي وصلت إلى 700 مليون يورو، كان لبرشلونة وحده نصفها.

وقال تيباس رئيس الليجا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "من بين 700 مليون يورو هي خسائر أندية الليجا الموسم الماضي، نصفها كان لبرشلونة".

وأوضح "كل ذلك تقريبا بسبب كورونا، ولكن ربما هناك أندية كبيرة أخرى قامت بعمل أفضل لاحتواء أزمة الوباء".

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وتابع "بذل ريال مدريد جهدا كبيرا لضمان أن تكون خسائره بعيدة جدا عن خسائر برشلونة، وأدار أزمة كورونا بشكل لا يشوبه شائبة".

"بلا شك، أبعد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ناديه عن الفوضى المالية لكرة القدم التي ذكرها من قبل".

وأشاد تيباس بالعمل الذي تقوم به إدارة برشلونة الجديدة تحت قيادة خوان لابورتا.

وشرح "إدارة برشلونة على الطريق الصحيح، فالمدراء الحاليون بسبب خبرتهم في النوادي الأخرى يعرفون أن القواعد لا تتغير ويبذلون جهودا كبيرة لخفض سقف رواتبهم".

وأكمل "لن نضع قاعدة لليونيل ميسي وأخرى لإرلينج هالاند".

كما حذر تيباس أندية الليجا من أن أن دخلها من المبيعات قد يكون أقل مما يتوقعونه في الموسم المقبل، رغم التفكير في السماح للجماهير بحضور المباريات بسعة 50% من الاستادات.

وأشار تيباس "سنستمر في الالتزام بسقف رواتب الأندية، واعتقدنا أنه يمكن أن نسمح لمشجعين يحضرون المباريات بنسبة 50% من سعة الملاعب".

وأتم "أنا متأكد من أن الأندية ستكون قادرة على التعامل مع السوق، لكن الأندية التي يتعين عليها البيع يستمرون في الاعتقاد بأن أسعار اللاعبين هي نفسها قبل الأزمة، وأن لاعبيهم يستحقون ما يطلبونه، ولكن هذه ليست المشكلة".

برشلونة ريال مدريد ميسي هالاند
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