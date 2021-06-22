كورينثيانز يُغرم لاعبه بسبب لون الحذاء

غرّم نادي كورينثيانز البرازيلي لاعبه جو بسبب ارتداءه حذاءً أخضر، وهو لون قميص بالميراس.

مهاجم مانشستر سيتي وإيفرتون الأسبق ارتدى حذاءً أخضر أمام باهيا في التعادل السلبي بدون أهداف بالدوري البرازيلي.

وقال أحد مسؤولي النادي لشبكة "ESPN": "تحدثنا مع جو عن ارتداءه للحذاء في مواجهة باهيا يوم الأحد، وحذرنا اللاعب وغُرم ولن يرتديه مجددا سواء في المباريات أو التدريبات".

ويعد بالميراس المنافس التقليدي لـ كورينثيانز في ولاية ساو باولو.

وتقدم اللاعب باعتذار للجماهير وأوضح أنه لم يتعمد التسبب في "خلاف غير ضروري" بشأن الأحذية التي وصف لونها بـ "زرقاء فيروزية".

وقال اللاعب: "لن أستخدم الأحذية الخضراء أبدا بسبب تاريخي مع كورينثيانز، وهو ناد أحببته منذ أن كنت صغيرا".

"لن أقلل من أحترم كورينثيانز أبدا، وكذلك المشجعين. لقد تشرفت دائما بهذا القميص وسأحترمه دائما".

جو البالغ 34 عاما سجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات مع فريقه.

وتعد تلك الفترة الثالثة التي يرتدي فيها جو قميص كورينثيانز إذ حقق سابقا لقب الدوري البرازيلي 2005 و2017.

وسبق أن فاز جو بجائزة أفضل لاعب وهداف الدوري البرازيلي لموسم 2017، وفي الموسم التالي حصد جائزة هداف الدوري الياباني بقميص ناجويا جرامبوس.