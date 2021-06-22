كورينثيانز يُغرم لاعبه بسبب لون الحذاء

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 12:03

كتب : إسلام أحمد

جو - كورينثيانز البرازيلي

غرّم نادي كورينثيانز البرازيلي لاعبه جو بسبب ارتداءه حذاءً أخضر، وهو لون قميص بالميراس.

مهاجم مانشستر سيتي وإيفرتون الأسبق ارتدى حذاءً أخضر أمام باهيا في التعادل السلبي بدون أهداف بالدوري البرازيلي.

وقال أحد مسؤولي النادي لشبكة "ESPN": "تحدثنا مع جو عن ارتداءه للحذاء في مواجهة باهيا يوم الأحد، وحذرنا اللاعب وغُرم ولن يرتديه مجددا سواء في المباريات أو التدريبات".

أخبار متعلقة
البرازيل تُحلق طوكيو 2020 – ألفيش على رأس قائمة البرازيل.. وغياب نيمار كاسيميرو: قميص البرازيل ثقيل جدا.. تاريخه طويل كوبا أمريكا 2021 – كل شيء يصب في صالح حصد البرازيل اللقب العاشر

Image

ويعد بالميراس المنافس التقليدي لـ كورينثيانز في ولاية ساو باولو.

وتقدم اللاعب باعتذار للجماهير وأوضح أنه لم يتعمد التسبب في "خلاف غير ضروري" بشأن الأحذية التي وصف لونها بـ "زرقاء فيروزية".

وقال اللاعب: "لن أستخدم الأحذية الخضراء أبدا بسبب تاريخي مع كورينثيانز، وهو ناد أحببته منذ أن كنت صغيرا".

"لن أقلل من أحترم كورينثيانز أبدا، وكذلك المشجعين. لقد تشرفت دائما بهذا القميص وسأحترمه دائما".

جو البالغ 34 عاما سجل الموسم الحالي 3 أهداف وصنع 1 في جميع المسابقات مع فريقه.

وتعد تلك الفترة الثالثة التي يرتدي فيها جو قميص كورينثيانز إذ حقق سابقا لقب الدوري البرازيلي 2005 و2017.

وسبق أن فاز جو بجائزة أفضل لاعب وهداف الدوري البرازيلي لموسم 2017، وفي الموسم التالي حصد جائزة هداف الدوري الياباني بقميص ناجويا جرامبوس.

جو كورينثيانز البرازيل
نرشح لكم
أخر الأخبار
كما انفرد في الجول – كاف يعلن مواعيد الموسم الجديد من دوري الأبطال والكونفدرالية دقيقة | إفريقيا
تقرير: يونايتد اقترب من ضم مدافع إسبانيا 15 دقيقة | ميركاتو
البدري: أتمنى حضور الجمهور لبداية مصر في تصفيات المونديال 34 دقيقة | مصر
اسكواش - انطلاق منافسات السلسلة الختامية برعاية وادي دجلة 36 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس الليجا: برشلونة وحده حقق نصف خسائر الموسم 59 دقيقة | الدوري الإسباني
كورينثيانز يُغرم لاعبه بسبب لون الحذاء ساعة | أمريكا
تراوري: العودة لـ برشلونة؟ سأتناقش مع وكلائي ساعة | ميركاتو
سكالوني: لا يمكنني عدم الاعتماد على ميسي رغم شعوره بالإرهاق ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك