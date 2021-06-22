تراوري: العودة لـ برشلونة؟ سأتناقش مع وكلائي

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 11:57

كتب : FilGoal

أداما تراوري - ولفرهامبتون - ليفربول - هندرسون

لا يمانع أداما تراوري نجم ولفرهامبتون العودة لناديه السابق برشلونة لكنه يود معرفة أي دور سيلعبه داخل الفريق.

أداما تراوري

النادي : ولفرهامبتون

برشلونة

وقالت تقارير إن لاعب إسبانيا قد يعود لبرشلونة، الأمر الذي علق عليه بالحديث مع إذاعة RAC1.

وصرح تراوري "برشلونة بيتي، نشأت هناك، قضيت 10 سنوات".

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وواصل "علي مناقشة أمور مع وكلائي، وأرى أي دور يريده برشلونة من أجل عودتي".

وكتبت تقارير أن تشيلسي أيضا ضمن المهتمين بالتعاقد مع تراوري البالغ عمره 25 عاما.

ويلعب الجناح الأيمن في ولفرهامبتون منذ 2018 حين رحل عن ميدلزبره مقابل 20 مليون يورو.

وشارك تراوري في 131 مباراة مع ولفرهامبتون وسجل 10 أهداف وأرسل 18 تمريرة حاسمة.

أداما تراوري برشلونة
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