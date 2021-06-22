أحمد الشملة لـ في الجول: سنجتمع بـ علي ماهر خلال أيام لتجديد عقده

أوضح أحمد الشملة عضو مجلس إدارة المصري أن ناديه سيجتمع قريبا بالمدرب علي ماهر لتجديد عقده مع الفريق.

وقال الشملة لـFilGoal.com:"علي ماهر مستمر مع الفريق و لا يوجد خلاف أو نية لرحيله سواء من جانبه أو من الإدارة".

وواصل "المدير الفني يلقى دعما كبيرا من الإدارة، وكلنا ثقة في قدرته على قيادة المصري للمربع الذهبى والمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل".

وأتم "سنعقد جلسة معه الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات التجديد وتحديد ترتيبات الموسم الجديد".

ويقود علي ماهر فريق المصري منذ سبتمبر الماضي، خاض مع الفريق 43 مباراة فاز في 21 منها وخسر 9 مرات.

ويحتل المصري وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الجمعة ضد الإنتاج الحربي في الجولة 27 من البطولة.