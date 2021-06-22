أحمد الشملة لـ في الجول: سنجتمع بـ علي ماهر خلال أيام لتجديد عقده

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 11:25

كتب : أيمن عيد

المصري - الأهلي

أوضح أحمد الشملة عضو مجلس إدارة المصري أن ناديه سيجتمع قريبا بالمدرب علي ماهر لتجديد عقده مع الفريق.

وقال الشملة لـFilGoal.com:"علي ماهر مستمر مع الفريق و لا يوجد خلاف أو نية لرحيله سواء من جانبه أو من الإدارة".

وواصل "المدير الفني يلقى دعما كبيرا من الإدارة، وكلنا ثقة في قدرته على قيادة المصري للمربع الذهبى والمشاركة الإفريقية في الموسم المقبل".

أخبار متعلقة
عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة تايمز: سيتي يعرض جيسوس للظفر بـ كين تقرير تونسي: جماهير الترجي تقتحم المران ومحاولة الاعتداء على الهوني

وأتم "سنعقد جلسة معه الأسبوع المقبل لبدء مفاوضات التجديد وتحديد ترتيبات الموسم الجديد".

ويقود علي ماهر فريق المصري منذ سبتمبر الماضي، خاض مع الفريق 43 مباراة فاز في 21 منها وخسر 9 مرات.

ويحتل المصري وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الجمعة ضد الإنتاج الحربي في الجولة 27 من البطولة.

المصري علي ماهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس الليجا: برشلونة وحده حقق نصف خسائر الموسم 17 دقيقة | الدوري الإسباني
كورينثيانز يُغرم لاعبه بسبب لون الحذاء 28 دقيقة | أمريكا
تراوري: العودة لـ برشلونة؟ سأتناقش مع وكلائي 34 دقيقة | ميركاتو
سكالوني: لا يمكنني عدم الاعتماد على ميسي رغم شعوره بالإرهاق 46 دقيقة | أمريكا
مصدر من كاف لـ في الجول: مصر لم تطلب مد فترة إرسال أسماء المشاركين في بطولات إفريقيا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد الشملة لـ في الجول: سنجتمع بـ علي ماهر خلال أيام لتجديد عقده ساعة | مصر
عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده ساعة | مصر
تشكيل الزمالك المتوقع - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم
قد ينال إعجابك