عضو إدارة المصري: تقارير الاستغناء عن علي ماهر مضحكة.. قد يكون بيراميدز يريده

شدد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصري على تمسك ناديه بالمدرب علي ماهر، مشيرا إلى أنه ربما هناك فرق تريد الحصول على خدمات الأخير.

وعلق حلبية عبر قناة صدى البلد على تقارير قالت إن علي ماهر سيرحل "كلام مضحك، هل هناك فريق يستغني عن مدرب في مرحلة صعبة مثل الحالية؟ لو هناك نصيب سنجدد لعلي ماهر، هناك توافق تام مع الإدارة".

وواصل "فريق آخر يفاوضه؟ وارد، لا أستطيع التأكيد أو النفي. ناقشنا مسألة التجديد منذ يوم، ما يقال عن رحيله قد يكون هدفه التأثير سلبا على الفريق. قد يكون بيراميدز يريد علي ماهر".

وعن عمر كمال نجم الفريق الذي ينتهي عقده مع المصري بنهاية الموسم الجاري، أوضح حلبية "نناقش تمديد العقد، لن نبقي لاعبا في النادي لا يريد الاستمرار، أيا كان اسمه، هذا مبدأ عام، لا أقصد عمر كمال تحديدا. لدي ميزانية محدودة. قد نصل لاتفاق قريبا، نتفاوض في الوقت الراهن".

ونفى حلبية أن يكون الزمالك تواصل مع إدارة المصري للحصول على خدمات الظهير الأيمن كريم العراقي لاعب منتخب مصر الأولمبي.

ويقود علي ماهر فريق المصري منذ سبتمبر الماضي، خاض مع الفريق 43 مباراة فاز في 21 منها وخسر 9 مرات.

ويحتل المصري وصافة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر.

ويلعب الفريق يوم الجمعة ضد الإنتاج الحربي في الجولة 27 من البطولة.