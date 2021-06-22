التشكيل المتوقع لـ الزمالك - مفاضلة بين شيكابالا وأوباما.. والجزيري يقود الهجوم أمام المقاصة

يفاضل باتريس كارتيرون المدير الفني لـ الزمالك بين يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في مركز صانع الألعاب عند مواجهة مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع الفريق الفيومي في السابعة مساءً على ملعب السويس الجديد.

ويعد يوسف "أوباما" الأقرب لشغل مركز صانع الألعاب.

وقد يبدأ سيف الدين الجزيري المباراة بشكل أساسي بعدما سجل في مواجهة أسوان الماضية بالدوري كبديل.

فيما يتواصل اعتماد الفرنسي على محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المقاصة:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور

أمامهما: أشرف بنشرقي – أوباما (شيكابالا) – أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

الجدير بالذكر أن الفائز سيلتقي أسوان في نصف النهائي.