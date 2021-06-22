تايمز: سيتي يعرض جيسوس للظفر بـ كين

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 10:46

كتب : FilGoal

هاري كين مع إنجلترا أمام اسكتلندا

قالت صحيفة تايمز البريطانية إن مانشستر سيتي عرض على توتنام المهاجم جابريل جيسوس في صفقة تبادلية يحصل بموجبها على هاري كين.

هاري كين

النادي : توتنام هوتسبر

مانشستر سيتي

وكان فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس والموثوق في أخبار انتقالات اللاعبين قال يوم الإثنين إن توتنام رفض عرضا من سيتي قيمته 100 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح أن سيتي عرض المبلغ إضافة إلى لاعبين للحصول على هاري كين نجم توتنام وهداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وشدد رومانو أن كين (27 عاما) يريد الرحيل عن توتنام، الأمر الذي لم ينفيه اللاعب في وقت سابق.

وأشار إلى أن قائد منتخب إنجلترا سيحسم مصيره بعد يورو 2020.

ويتمسك توتنام بنجمه وقائده الذي يمتد عقده مع الفريق إلى 2024.

وشارك كين في أول مباراتين لإنجلترا في يورو 2020 ولم يسجل ضد كرواتيا واسكتلندا لكن فريقه ضمن التأهل للدور ثمن النهائي بعد جمعه لأربع نقاط.

وتلعب إنجلترا اليوم الثلاثاء ضد التشيك والفوز فقط يمنحها صدارة المجموعة.

هاري كين مانشستر سيتي
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