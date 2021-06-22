مواعيد مباريات اليوم 22 يونيو 2021.. الزمالك يتحدى مصر للمقاصة وإنجلترا ضد التشيك

يلعب الزمالك اليوم الثلاثاء ضد مصر للمقاصة في ربع نهائي كأس مصر وينطلق اللقاء 7 مساء وتنقله أون تايم سبورتس.

وتختتم مباريات المجموعة الرابعة في يورو 2020 بمباراتين الساعة 9 مساء.

يواجه منتخب إنجلترا نظيره التشيكي (beIN Max 1) وتلعب اسكتلندا ضد كرواتيا (beIN Max 2).

وفي تصفيات كأس العرب تلعب موريتانيا ضد اليمن (7 مساء - beIN Sports).

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا