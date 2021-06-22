تانجو غير ممتع رغم فوز الأرجنتين

تغلب منتخب الأرجنتين على باراجواي بأداء باهت بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويعتبر التانجو الأرجنتيني نوع موسيقي مصاحب لرقصات، وفي اليوم العالمي للموسيقى كان التانجو غير مثير هذه المرة.

ولكن حقق منتخب الأرجنتين المطلوب بحصد الثلاث نقاط والانفراد بصدارة المجموعة قبل الجولة الختامية.

ورفع منتخب الارجنتين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن تشيلي وخاض كل منهما ثلاث مباريات.

بينما تجمد رصيد باراجواي عند 3 نقاط من مباراتين وبنفس عدد المباريات جاءت أوروجواي في المركز الرابع برصيد نقطة ويتذيل منتخب بوليفيا الترتيب بدون نقاط.

ويختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في المجموعة بمواجهة بوليفيا فجر الاثنين المقبل.

























التشكيل

دفع ليونيل سكالوني بالثنائي أنخيل دي ماريا وسرجيو أجويرو منذ بداية اللقاء بينما غاب أوتاميندي عن قائمة الفريق.

وأجرى سكالوني عددا من التبديلات على التشكيل الأساسي للفريق مقارنة بمواجهتي تشيلي وأوروجواي.

ميسي وأجويرو ودي ماريا يقودون هجوم الأرجنتين ضد باراجواي🔥#CopaAmerica pic.twitter.com/QRy8gjr8sm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2021

وصف المباراة

بدأ منتخب الأرجنتين اللقاء مهاجما بحثا عن صدارة المجموعة بعد تعثر تشيلي أمام أوروجواي.

وفي الدقيقة السابعة كاد أجويرو أن يتقدم سريعا بعد توقع خطأ مدافعي باراجواي لكنه رفض الهدية وسدد أعلى العارضة رغم انفراده بالمرمى.

ونجح منتخب الأرجنتين في التقدم سريعا في الدقيقة العاشرة عن طريق أليخاندرو جوميز بعد تمريرة رائعة من دي ماريا.

#CopaAmérica 🏆@Argentina está venciendo 1-0 a la @Albirroja por el Grupo A de la CONMEBOL #CopaAmérica y esto fue lo mejor del primer tiempo 🇦🇷 Argentina 🆚 Paraguay 🇵🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/51qkisnMau — Copa América (@CopaAmerica) June 22, 2021

بدأ الهدف من تمريرة ميسي إلى دي ماريا الذي مرر الكرة بطريقة رائعة إلى جوميز داخل منطقة الجزاء ووضعها رائعة أعلى حارس المرمى.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على المرميين بعد هدف جوميز.

وفي الدقيقة 18 حصل ميسي على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء سددها قوية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لباراجواي.

سيطر منتخب باراجواي على الكرة في النصف الثاني من الشوط الأول بحثا عن التعادل ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

واحتسب حكم اللقاء دقيقة وقت بدل من الضائع وكادت الأرجنتين أن تضيف الثاني لكن حكم الراية ألغى الهدف وتقنية الفيديو أكدت قراره.

بدأت الكرة بتسديدة رائعة من دي ماريا لكن ارتدت من حارس المرمى ومن كرة عرضية ارتطمت بجونيور ألونسو مدافع باراجواي وسكنت شباك فريقه، لكن حكم الراية أكد على وجود تسلل قبل الكرة العرضية وهو ما أكدته تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني تراجع منتخب الأرجنتين منذ بدايته للحفاظ على هدف التقدم بينما حاولت باراجواي التعادل.

وفي الدقيقة 60 دفع سكالوني بـ خواكين كوريا بدلا من سرجيو أجويرو الذي لم يكن موفقا خلال الساعة التي لعبها مع الأرجنتين.

وحصلت باراجواي على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها أنخيل روميرو لكن اصطدمت بالحائط البشري وشتتها الدفاع الأرجنتيني سريعا.

انحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأخيرة من المباراة مع محاولات باراجواي للتعادل لكن دون خطورة حقيقية واعتماد الأرجنتين على الهجمات المرتدة.

ورفع منتخب الارجنتين رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول بفارق نقطتين عن تشيلي وخاض كل منهما ثلاث مباريات.

ويحتاج راقصوا التانجو للفوز أمام بوليفيا من أجل التأهل لربع النهائي كمتصدر للمجموعة.