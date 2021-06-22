الأهلي يعلن - استمرار طارق محروس مدربا لليد.. وتأجيل مصير بالما

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي استمرار طارق محروس في القيادة الفنية لفريق رجال اليد.

كما تم إرجاء مصير ماريو بالما المدير الفني لرجال السلة إلى بعد نهاية موسم اللعبة.

ووافق مجلس إدارة الأهلي على استمرار كل من محمد مصيلحي مدرب رجال الطائرة وحمدي الصافي مدرب سيدات الطائرة في منصبهما.

بالإضافة إلى استمرار علي هاشم المدير الفني لفريق سيدات الكرة السلة.

وجاء تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي كالآتي:

محمد مصيلحي مديرا فنيا للكرة الطائرة رجال.

حمدي الصافي مديرا فنيا للكرة الطائرة سيدات.

وجيه حمدي مديرا فنيا لقطاع الكرة الطائرة للناشئين والناشئات.

ياسر الرملي رئيسا لجهاز كرة اليد.

طارق محروس مديرا لفنيا لفريق رجال كرة اليد.

يحيى يوسف مديرا فنيا لفريق سيدات كرة اليد.

عاصم حماد مديرا فنيا لقطاع كرة اليد للناشئين والناشئات.

علي هاشم مديرا فنيا لفريق كرة السلة سيدات.

السيد صابر مديرا فنيا لقطاع كرة السلة للناشئين والناشئات.

وائل عزت رئيسا لجهاز ألعاب الماء.

ياسر داوود مديرا لجهاز ألعاب القوى.

مراد عاصم رئيس لجهاز الكاراتيه.

محمد فؤاد مديرا فنيا لجهاز الجمباز.

شرين عادل مديرا فنيا للاسكواش.

أشرف عبد الفتاح مديرا فنيا لتنس الطاولة.

العجمي سعيد مشرفا عامة على الاحتياجات الخاصة.