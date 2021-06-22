سواريز يكسر الصيام

كسر لويس سواريز الصيام التهديفي لمنتخب أوروجواي وخطف نقطة من تشيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من كوبا أمريكا

وتعادل منتخب أوروجواي أمام تشيلي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وسجل إدواردو فارجاس هدف تشيلي في الشوط الأول قبل أن يعادل لويس سواريز النتيجة في الشوط الثاني.

وكسر سواريز صيام أوروجواي التهديفي والذي استمر لمدة 444 دقيقة بعد الفشل في التسجيل بأربع مباريات متتالية.

وكان داروين نونيز قد سجل أخر أهداف أوروجواي وكان في شباك كولومبيا في نوفمبر 2020.

ورفع فارجاس رصيده إلى 14 هدفا في بطولة كوبا أمريكا ويفصله 4 أهداف فقط ليصبح الهداف التاريخي للبطولة.

ونجح منتخب تشيلي بذلك في رفع رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة مؤقتا قبل مواجهة الأرجنتين أمام باراجواي بينما منتخب أوروجواي حقق النقطة الأولى بعد مباراتين.

















التشكيل

بدأ منتخب أوروجواي بثنائي الهجوم لويس سواريز وإدينسون كافاني بحثا عن كسر الصيام التهديفي المستمر في الأربع مباريات الأخيرة.

أما منتخب تشيلي فهاجم أوروجواي بالثنائي إدواردو فارجاس وبن بريريتون.

سواريز وكافاني يقودان هجوم أوروجواي.🇺🇾 أرتورو فيدال أساسي، وفارجاس يقود هجوم تشيلي.🇨🇱#CopaAmerica pic.twitter.com/dcljeArak3 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2021

وصف المباراة

انطلقت المباراة بهجوم سريع من منتخب أوروجواي وكاد جيورجيان دي أراسايتا أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لكن أنقذ كلاوديو برافو مرماه.

شهدت العشر دقائق الأولى خطورة هجومية من أوروجواي مع استحواذ سلبي من تشيلي على الكرة.

وفي الدقيقة العاشرة تسديدة جديدة من أراسايتا من يمين منطقة الجزاء ولكن تألق برافو مجددا.

واصل منتخب أوروجواي هجومه بحثا عن التقدم لكن دفاع تشيلي كان على الموعد.

وفي الدقيقة 26 افتتح منتخب تشيلي التسجيل عن طريق فارجاس الذي تقدم بالكرة داخل منطقة جزاء أوروجواي من الجهة اليمنى وسدد قوية أقصى يمين موسليرا حارس أوروجواي.

حاول لاعبو منتخب أوروجواي في إدراك التعادل في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول لكن كانت هناك صعوبة في اختراق دفاع تشيلي.

وفي الشوط الثاني بدأ منتخب أوروجواي مهاجما من الدقيقة الأولى بحثا عن إدراك التعادل.

وسدد كافاني في الدقيقة 51 من خارج منطقة الجزاء لاختراق دفاعات تشيلي لكن مرت بعيدة عن المرمى.

باغت أرتورو فيدال منتخب أوروجواي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن جاء أعلى العارضة بقليل.

وفي الدقيقة 65 وعكس سير اللقاء مع هبوط مستوى أوروجواي، تسديدة قوية من فاكوندو توريس لكن حولها برافو إلى ركنية.

واستغل لويس سواريز الركلة الركنية في الدقيقة 66 وحول الكرة العرضية إلى داخل الشباك بتسديدة مباغتة قبل أن يلحق بها فيدال.

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وفي الدقيقة 79 أهدر لوتشيانو أرياجادا لاعب تشيلي أخطر هجمات اللقاء بتسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات لكن مرت بجوار القائم الأيسر لموسليرا بقليل.

وكاد كافاني أن يسجل الهدف الثاني لأوروجواي في الدقيقة 85 برأسية رائعة لكن مرت بجوار القائم الأيسر لبرافو.

حاول منتخب أوروجواي خطف نقاط المباراة في العشر دقائق الأخيرة ولكن انتهى اللقاء بالتعادل.

ورفع منتخب تشيلي رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة مؤقتا من ثلاث مباريات بينما أوروجواي فيا لمركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

يتبقى لمنتخب تشيلي مباراة واحدة أمام باراجواي فجر الجمعة، بينما أوروجواي تواجه بوليفيا مساء الخميس.

ويتأهل أول أربع منتخبات إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.