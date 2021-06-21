متعب: حالتي الصحية جيدة.. والأهلي يحتاج لمهاجم صريح

طمأن عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق جماهير القلعة الحمراء على حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وقال متعب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حالتي الصحية جيدة وقد أسافر للخارج للخضوع لمزيد من التحاليل للاطمئنان بشكل أكبر".

وأضاف "أشكر الخطيب وسيد عبد الحفيظ بعد تواصلهما معي وتأكيدهما على استعداد الأهلي لفعل أي شيء من أجل علاجي".

وعن الأهلي قال: "الأهلي لم يحسم التأهل لنهائي إفريقيا ومباراة الترجي ستكون صعبة والفرص متساوية والأهلي كان في نفس الموقف قبل ذلك واستطاع التأهل".

وأكمل "يجب أن يلعب الأهلي على تسجيل هدف مبكر في الترجي حتى يلعب بشكل مريح ويقتل المباراة".

واستمر في تصريحاته "أتشرف أن يقال على محمد شريف هو خليفة عماد متعب، هو لاعب لديه إمكانيات عالية وموهبة كبيرة ويستطيع إنهاء الهجمات بشكل جيد أمام المرمى".

وأشار "تحدثت مع محمد شريف قبل فترة وطالبته بتحسين مستواه في ضربات الرأس حتى يصبح مهاجم متكامل ".

ووجه له نصيحة "يجب على محمد شريف أن يستمر في التعلم ولا يشعر أنه تعلم كل شيء في كرة القدم، لأن اللاعب يستمر في كسب الخبرات طوال مسيرته".

وشدد "الأهلي يحتاج لرأس حربة من نوعية فلافيو وقدراته في الملعب وعقليته".

وشرح "رغم كل المميزات التي تحدثت عنها في محمد شريف لكنه ليس مهاجم صريح، وإذا لعب بجوار مهاجم صريح مميز مثل فلافيو سيسجل أضعاف عدد الأهداف الذي سجلها".

وأتم تصريحاته "سفيان رحيمي لاعب مميز ووجوده في الأهلي سيكون إضافة قوية إذا نجح النادي الأحمر في التعاقد معه".