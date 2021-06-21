انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (1)-(1) تشيلي.. نهاية المباراة

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 23:08

كتب : FilGoal

أوروجواي - تشيلي

تواجه أوروجواي منتخب تشيلي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا.

ويأتي منتخب تشيلي في الصدارة بجانب الأرجنتين برصيد 4 نقاط ولكل منهما مباراتين، أما أوروجواي فخاضت مباراة واحدة وخسرت.

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نهاية المباراة

ق66 جووووووول لويس سواريز

ق60 بن بريريتون يهدر الثاني لتشيلي بتسديدة قوية خارج منطقة الجزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26 جوووول فارجاس يسدد رائعة على يسار موسليرا ويتقدم لتشيلي

ق18 محاولات مستمرة من أوروجواي

ق10 التأكد من وقوع كافاني في وضعية تسلل

ق9 كافاني يسدد رأسية رائعة ينقذها برافو، ومطالبات من لاعبي أوروجواي بهدف لتخطي الكرة المرمى

انطلاق المباراة

كوبا أمريكا أوروجواي تشيلي
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