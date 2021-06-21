من أجلك يا إريكسن

احتاجوا لمعجزة من أجل هدية إلى زميلهم كريستيان إريكسن فكانوا في الموعد.

منتخب الدنمارك يحقق المعجزة ويتأهل إلى دور الـ16 من يورو 2020 بالفوز على روسيا بأربعة أهداف لهدف اليوم الإثنين.

والتقى منتخب الدنمارك بمنافسه روسيا في ملعب هامبدن بارك في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

افتتح ميكيل دامسجارد أهداف اللقاء في الدقيقة 38.

وأضاف يوسف بولسن الهدف الثاني للدنمارك 59.

وقلص منتخب روسيا النتيجة من ركلة جزاء سجلها أرتيم دزيوبا في الدقيقة 70.

ووسع أندرياس كريستنسين الفارق مجددا بهدف ثالث للدنمارك في الدقيقة 79.

وأتم جواكيم مايلي رباعية الدنمارك بهدف في الدقيقة 82.

بتلك النتيجة تأهل منتخب الدنمارك كوصيف للمجموعة في المركز الثاني بثلاث نقاط متفوقا في فارق الأهداف على ملاحقيه فنلندا ثم روسيا.

فيما تصدر منتخب بلجيكا المجموعة بتسع نقاط بفوزه في كل مبارياته الثلاثة.

ويعد ذلك التأهل هو الأول لمنتخب الدنمارك للدور الثاني في اليورو منذ نسخة عام 2004 حينما بلغوا ربع النهائي آنذاك.

وفاز منتخب الدنمارك باللقب القاري مرة واحدة في عام 1992.

وضرب منتخب الدنمارك موعدا ناريا مع ويلز لملاقاته في دور الـ16 في ملعب يوهان كرويف آرينا في هولندا في الـ26 من شهر يونيو الجاري.

من أجل إريكسن

سقط إريكسن في اللقاء الأول ضد فنلندا مغشيا عليه وعاد منتخب الدنمارك لاستكمال اللقاء وخسر بهدف دون رد.

وخسر في الجولة الثانية من بلجيكا بهدفين مقابل لهدف.

واليوم احتاجوا لمعجزة للفوز بفارق أهداف كبير مع انتصار بلجيكا على فنلندا وهو ما حدث.

والآن الدنمارك في دور الـ16 من يورو 2020.

واعتمد منتخب الدنمارك في تشكيله الأساسي على الثلاثي الهجومي مارتن برايثوايت ويوسف بولسن وميكيل دامسجارد.

فيما تواجد ثنائي هجومي لروسيا بمشاركة أرتيم دزوبا وميرانتشوك.

برايثوايت وبولسن يقودان هجوم الدنمارك، وهويبرج أساسي.🇩🇰 أرتيم دزيوبا يقود هجوم الدب الروسي، وماريو فرنانديس أساسي.🇷🇺#يورو2020 pic.twitter.com/cprZZJmYhy — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2021

ملخص اللقاء

بدأت المباراة بشكل هادئ لم يفضها سوى التهديد الأول من أليكساندر جولوفين بهجمة مرتدة رائعة راوغ فيها لاعبين من الدنمارك وسدد بقوة لكن كاسبر شمايكل تألق وتصدى له.

ورد عليه بيير إيميل هويبيرج بتسديدة قوية ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفي الدقيقة 38 أطلق ميكيل دامسجارد تسديدة صاروخية بيمناه سكنت الشباك لتعلن عن الهدف الأول لمنتخب الدنمارك.

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⚽️🥅 هدف ولا أروع من الدنماركي ميكيل دامسغارد عجز الحارس ماتفاي سافونوف عن صده#روسيا_الدنمارك | #يورو2020 pic.twitter.com/zNIxavdNBH — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2021

ولم يحدث جديد في الشوط الأول لينتهي بتقدم الدنمارك بهدف دون رد.

في الشوط الثاني كثف منتخب الدنمارك من هجومه وفي الدقيقة 59 استغل يوسف بولسن خطأ قاتل من مدافع روسيا وتسلم الكرة وسددها في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وبينما كان منتخب الدنمارك يبحث عن هدف ثالث يؤمن به انتصاره وتأهله لدور الـ16 قام يانيك فيسترجارد بتدخل قوي على كليمنت توربين ليحتسب الحكم ركلة جزاء.

ونجح دزوبا في تسديدها بنجاح في منتصف المرمى ليقلص النتيجة.

لكن هذا الهدف لم يكن إلا لزيادة حماس منتخب الدنمارك للهجوم أكثر.

استغل كريستنسين كرة عائدة من الدفاع الروسي وأطلق صاروخية بيمناه سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثالث للدنمارك في الدقيقة 79.

استمر الزحف الهجومي للدنمارك وفي الدقيقة 84 سدد جواكيم مايلي كرة زاحفة سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الرابع لمنتخب بلاده.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بانتصار الدنمارك بأربعة أهداف لهدف.

🎬 سيناريو ولا أروع شهدته مباريات المجموعة الثانية المثيرة 📹 شاهد فرحة نجوم المنتخب الدنماركي 🇩🇰 وجماهيره لحظة وصول خبر فوز المنتخب البلجيكي 🇧🇪 على نظيره الفنلندي 🇫🇮#يورو2020 | #فنلندا_بلجيكا | #روسيا_الدنمارك | #استوديو_اليورو pic.twitter.com/Xio6vbnRPx — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2021