كابوس فنلندا

قتل منتخب بلجيكا أحلام فنلندا في أخر ربع ساعة من المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن ختام مباريات المجموعة الثانية.

ونجح روميلو لوكاكو في تأكيد فوز منتخب بلجيكا بهدف قاتل في الدقيقة 81 ليضمن تأهل الدنمارك كثاني المجموعة.

صمد منتخب فنلندا أمام بلجيكا حتى الدقيقة 74 قبل أن يسجل توماس فيرمايلين الهدف الأول برأسية ترتطم في العارضة ثم حارس فنلندا وتسكن الشباك.

بلجيكا 2-0 فنلندا

منتخب فنلندا كان في حاجة للتعادل فقط ليكتب التاريخ بالتأهل لثمن النهائي ضمن مشاركته الأولى في اليورو.

افتتح منتخب بلجيكا التسجيل في الدقيقة 74 برأسية من توماس فيرمايلين اصطدمت بـ هراديسكي حارس مرمى فنلندا بعد أن ارتدت من القائم وسكنت شباك فريقه.

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🎁 هدية أخرى للمنتخب الدنماركي 🇩🇰 ولكن هذه المرة من حارس المنتخب الفنلندي 🇫🇮#يورو2020 | #فنلندا_بلجيكا pic.twitter.com/6rA8B3rUSQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2021

لم يكتف لوكاكو بالهدف الوحيد وأمن فوز بلجيكا بهدف ثاني في الدقيقة 81 ليضمن رفاق كريستيان إريكسن التأهل كثاني المجموعة بشكل رسمي.

ونجح منتخب بلجيكا في التأهل بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات بينما منتخب الدنمارك صعد كثاني المجموعة برصيد 3 نقاط.

بينما منتخب فنلندا وروسيا لكل منهما ثلاث نقاط.

التشكيل

شهد تشكيل المباراة مشاركة الثنائي كيفن دي بروين وإدين هازارد أساسيان وأمامهما روميلو لوكاكو.

كما لعب أكسيل فيتسل أساسيا الذي لعب لأول مرة كأساسي منذ 9 يناير الماضي بعد إصابة في وتر أكيلس.

وكان فيتسل قد شارك بديلا في المباراة السابقة أمام الدنمارك.

إدين هازارد ودي بروين ولوكاكو يقودون هجوم بلجيكا📋🇧🇪 وتيمو بوكي على رأس تشكيل فنلندا 🇫🇮📋#يورو2020 pic.twitter.com/PRq3ief5g5 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2021

المباراة

بدأت المباراة حذرة من الطرفين في الربع ساعة الأولى دون خطورة هجومية تذكر.

واستحوذ منتخب بلجيكا على الكرة خلال النصف ساعة الأولى ولكن استبسال دفاع فنلندا.

وفي الدقيقة 32 سدد أكسيل فيتسيل قوية من خارج حدود منطقة الجزاء ولكن مرت أعلى العارضة.

وبعدها بدقيقة تسديدة جديدة من لياندرو تروسارد على حدود منطقة الجزاء لكن مرت أعلى العارضة أيضا.

توالت هجمات منتخب بلجيكا بحثا عن التقدم وسط تراجع دفاعي تام لمنتخب فنلندا الذي يبحث عن النقطة التي تؤهله إلى ثمن النهائي.

وفي الدقيقة 41 كاد جيريمي دوكو أن يفتتح التسجيل لبلجيكا لكن تألق حارس مرمى فنلندا ببراعة وحولها إلى ركنية.

ولم يختلف الأمر كثيرا في الشوط الثاني إذ استحوذ منتخب بلجيكا وهاجم منذ بدايته مع تراجع لاعبو فنلندا للدفاع.

وفي الدقيقة 65 استخلص لوكاكو تمريرة رائعة وسددها داخل الشباك لكن توقفت احتفالات اللاعبين في انتظار قرار حكم تقنية الفيديو.

وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم تأكيد تسجيل لوكاكو الهدف من وضعية تسلل وتم إلغاء الهدف.

ونجح منتخب بلجيكا في فك شفرة دفاع فنلندا أخيرا في الدقيقة 74 برأسية رائعة من فيرمايلين ورغم ارتطامها في العارضة إلا أن الكرة عادت لتصطدم بهراديسكي حارس مرمى فنلندا وسكنت الشباك.

حاول منتخب فنلندا العودة للقاء من أجل تسجيل هدف التعادل والمؤهل لثمن النهائي لكن استغلت بلجيكا ظهور المساحات.

وفي الدقيقة 81 نجح روميلو لوكاكو في تسجيل هدفا تم احتسابه هذه المرة بعد تمريرة رائعة من دي بروين.

وسدد لوكاكو الكرة رائعة على يسار حارس مرمى فنلندا ليؤكد فوز فريقه.