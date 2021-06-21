ميليتاو: تعلمت الكثير من راموس..ورحيله مؤسف

علق إدير ميليتاو مدافع منتخب البرازيل على خبر رحيل زميله في ريال مدريد سيرجيو راموس عن الفريق الإسباني، مؤكدا أنه قد تعلم منه الكثير خلال فترة لعبهما سويا.

وأعلن ريال مدريد عن رحيل راموس بنهاية عقده، بسبب عدم التوصل لاتفاق لتمديد تعاقده، دون الإعلان عن وجهته المقبلة.

وقال ميليتاو في المؤتمر الصحفي لمباراة كولومبيا: "راموس أسطورة، تعلمت منه الكثير في السنتين الماضيتين".

وتابع "من المؤسف خروجه من الفريق لأنه كان شخصا رائعا للمجموعة، ليس لدي الكلمات المناسبة لكل شيء فعله راموس لتاريخ ريال مدريد وكرة القدم، هو شخصية عظيمة، يحمل روح الانتصار دائما".

وأتم "بدون شك هو أسطورة لريال مدريد، وكل كرة القدم، والآن أتمنى له السعادة والتوفيق أينما ذهب".

وانضم ميليتاو لريال مدريد في 2019، وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني في الموسم قبل الماضي.

ويشارك حاليا ميليتاو مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أميريكا، وشارك في أول مباراتين من دور المجموعات.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الثانية بعد تحقيق العلامة الكاملة بالفوز في أول مباراتين.

ويلتقي منتخب البرازيل مع كولومبيا في الجولة المقبلة فجر الخميس، على ملعب نيلتون سانتوس.