اسكواش - انسحاب فارس الدسوقي للإصابة وتعديل مجموعات السلسلة الختامية

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الاسكواش انسحاب فارس الدسوقي من بطولة السلسلة الختامية بسبب الإصابة.

وينظم نادي وادي دجلة بطولة السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال والسيدات ضمن الموسم وتقام في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر.

ويشارك الفرنسي جريجور مارش بدلا من فارس الدسوقي المصاب كما تم تعديل بالمجموعتين.

وباتت مجموعات الرجال كالآتي:

المجموعة الأولى: علي فرج - مروان الشوربجي - محمد الشوربجي - مصطفى عسل.

المجموعة الثانية: طارق مؤمن - بول كول - جويل ماكين - جريجور مارش

أما منافسات السيدات:

المجموعة الأولى: نور الشربيني - نوران جوهر - كاميل سيرم - سلمى هاني

المجموعة الثانية: هانيا الحمامي - أماندا صبحي - سارة جان بيري - جويل كينج

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وكان مروان الشوربجي قد حصد لقب النسخة الماضية بينما حصدت هانيا الحمامي لقب السيدات.

وتأتي مباريات غدا الثلاثاء كالآتي:

نور الشربيني × نوران جوهر (الساعة 7:00)

مصطفى عسل × علي فرج (7:30)

هانيا الحمامي × جويل كينج (8:15)

بول كول × جريجور مارش (8:45)

أماندا صبحي × سارة جان بيري (9:30)

طارق مؤمن × جويل ماكين (10:00)