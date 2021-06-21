فينالدوم: التسع نقاط لا تعكس أداء هولندا

يرى جورجينيو فينالدوم قائد منتخب هولندا ضرورة تحسين أداء فريقه على الرغم من تحقيق العلامة الكاملة في مجموعات اليورو.

جورجينيو فينالدوم النادي : باريس سان جيرمان هولندا

وفاز منتخب هولندا على مقدونيا الشمالية بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الثالثة من دور مجموعات يورو 2020.

وقال فينالدوم في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس: "كنا نعرف أننا سنتأهل في كل الحالات للدور القادم قبل المباراة، ولكننا تحدثنا وتعاهدنا على الحصول على صدارة المجموعة، وهذا ما حصل اليوم".

وتابع "ولكي أكون صادقا، أعتقد أننا لم نكن رائعين في الكثير من المرات في دور المجموعات".

واستمر "في بعض الأوقات لم ندافع بطريقة جيدة، لذلك فالتسع نقاط لا تعكس الأداء الجيد، كانت هناك بعض التمريرات غير دقيقة، ولكن إجمالا قدمنا ما علينا وحصلنا على تسع نقاط".

واختتم منتخب هولندا دور المجموعات متصدرا للمجموعة الثالثة بتحقيقه للعلامة الكاملة.

وجاء منتخب النمسا في المركز الثاني بعد قوزه على أوكرانيا بهدف دون رد.

بينما جاء منتخب مقدونيا الشمالية في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.