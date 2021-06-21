انتهت يورو 2020 - روسيا (1)-(4) الدنمارك.. بلجيكا (2)-(0) فنلندا
الإثنين، 21 يونيو 2021 - 20:56
كتب : FilGoal
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روسيا X الدنمارك
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نهاية المباراة بفوز الدنمارك 4-1
ق 82: جووووووووووول الرابع للدنمارك
ق80: جووووووووووووووووووووول ثااااااااااااالث للدنمارك.
ق79: الآن منتخب الدنمارك في المركز الثاني خلف بلجيكا.
ق 70: جوووووووووول روسيا والأول عن طريق دزوبا
ق 59: جوووووووووووول الدنمارك والثاني عن طريق يوسف بولسين
ق37: جوووووووووول أووول للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد.
ق30: يا ربااااه تسديدة صاروخية من هويبيرج مرت بجوار مرمى روسيا بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على الدنمارك.
ق18: يا رباااه جولوفين ينطلق في هجمة سريعة ومر من مدافعين من الدنمارك وأطلق تسديدة قوية تصدى لها كاسبر شمايكل.
انطلاق المباراة.
فنلندا X بلجيكا
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نهاية المباراة بفوز بلجيكا 2-صفر
ق74: جووووووووول لوكاس هراديكي سجل بالخطأ في مرماه ليتقدم منتخب بلجيكا.
ق65: جوووول؟ لا لوكاكو سجل هدفا والحكم ألغاه.
ق19: تمريرة طولية عن طريق كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي فنلندا بسهولة إلى وسط الملعب
ق15: مازال الهدوء مسيطرا على المباراة.
انطلاق المباراة.