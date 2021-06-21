انتهت يورو 2020 - روسيا (1)-(4) الدنمارك.. بلجيكا (2)-(0) فنلندا

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

منتخب بلجيكا قبل مواجهة فنلندا في يورو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثالثة من يورو 2020 لمنافسات المجموعة الثانية.

روسيا X الدنمارك

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نهاية المباراة بفوز الدنمارك 4-1

ق 82: جووووووووووول الرابع للدنمارك

ق80: جووووووووووووووووووووول ثااااااااااااالث للدنمارك.

ق79: الآن منتخب الدنمارك في المركز الثاني خلف بلجيكا.

ق 70: جوووووووووول روسيا والأول عن طريق دزوبا

ق 59: جوووووووووووول الدنمارك والثاني عن طريق يوسف بولسين

ق37: جوووووووووول أووول للدنمارك عن طريق ميكيل دامسجارد.

ق30: يا ربااااه تسديدة صاروخية من هويبيرج مرت بجوار مرمى روسيا بقليل لتضيع فرصة هدف محقق على الدنمارك.

ق18: يا رباااه جولوفين ينطلق في هجمة سريعة ومر من مدافعين من الدنمارك وأطلق تسديدة قوية تصدى لها كاسبر شمايكل.

انطلاق المباراة.

فنلندا X بلجيكا

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نهاية المباراة بفوز بلجيكا 2-صفر

ق74: جووووووووول لوكاس هراديكي سجل بالخطأ في مرماه ليتقدم منتخب بلجيكا.

ق65: جوووول؟ لا لوكاكو سجل هدفا والحكم ألغاه.

ق19: تمريرة طولية عن طريق كيفين دي بروين لاعب منتخب بلجيكا إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي فنلندا بسهولة إلى وسط الملعب

ق15: مازال الهدوء مسيطرا على المباراة.

انطلاق المباراة.

بلجيكا روسيا فنلندا الدنمارك يورو 2020
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