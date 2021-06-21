بدون VAR.. أحمد الغندور حكما لـ الزمالك والمقاصة

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اسم حكم مباراة الزمالك ومصر للمقاصة.

ويلعب الزمالك ضد المقاصة غدا الثلاثاء، في دور الـ8 لكأس مصر في المباراة التي تقام بملعب السويس الجديد.

ويدير أحمد الغندور المباراة ويساعده كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

والحكم الرابع هو محمد عبد الحافظ.

وتلعب المباراة دون تقنية الفيديو المساعد VAR مثلما قرر اتحاد الكرة إقامة مباريات الكأس دونها في الأدوار الأولى.

ولم يتولى أحمد الغندور هذا الموسم مهمة إدارة أي مباراة للزمالك أو المقاصة في الدوري.

وتأهل الزمالك لربع النهائي بعد الفوز على الإسماعيلي، بينما فاز المقاصة على سيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الفائز من الزمالك والمقاصة مع أسوان في نصف النهائي.