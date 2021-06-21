خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد تعاقد أبو جبل

يبدأ الزمالك مفاوضاته لتجديد تعاقد حارسه محمد أبو جبل خلال الأيام المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك تنوي الاجتماع بأبو جبل خلال عدة أيام لبدء مفاوضات التجديد والاتفاق على كافة التفاصيل.

يأتي ذلك في إطار رغبة مجلس إدارة النادي الأبيض في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول وذلك عقب تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش".

هذا بالإضافة لاقتراب تعاقد جناح الفريق أحمد سيد "زيزو".

وينتهي تعاقد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل.

وانضم أبو جبل للزمالك قادما من صفوف سموحة في عام 2019.

وشارك أبو جبل مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 16 مباراة في كل البطولات حافظ فيهم على نظافة شباكه في تسع مباريات.

وإجمالا خاض أبو جبل مع الزمالك في فترتيه مع الفريق 66 مباراة في كل البطولات حافظ فيهم على نظافة شباكه في 33 منهم.

وتوج أبو جبل مع الزمالك بلقب الدوري المصري وكأس السوبر وكأس السوبر الإفريقي وثلاث بطولات لكأس مصر.