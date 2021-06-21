تشكيل يورو 2020 - دي بروين وهازارد أساسيان أمام فنلندا

دفع روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالثنائي كيفن دي بروين وإدين هازارد أساسيان أمام فنلندا.

ويلعب منتخب بلجيكا أمام فنلندا في ختام دور المجموعات وضمنت بلجيكا التأهل رسميا إلى ثمن النهائي.

وتنفرد بلجيكا بالصدارة برصيد 6 نقاط بينما منتخب فنلندا ثالثا برصيد 3 نقاط خلف منتخب روسيا المتفوق في المواجهات المباشرة.

وجاء تشكيل بلجيكا كالآتي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: توماس فيرمايلين - جايسون دينايير - ديدريك بوياتا

الوسط: لياندرو تروساد - أكسيل فيتسل - ناصر الشاذلي - كيفين دي بروين - إدين هازارد - جيريمي دوكو

الهجوم: روميلو لوكاكو

ويحتاج منتخب فنلندا للفوز أو التعادل من أجل الاقتراب من تأهل تاريخي إلى ثمن النهائي.