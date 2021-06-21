كومان: ديمبيلي سيئ الحظ.. ويجب أن نتطور في الموسم المقبل

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 20:23

كتب : عبد الرحمن فوزي

عثمان ديمبيلي - برشلونة

تحدث رونالد كومان مدرب فريق برشلونة عن إصابة عثمان ديمبيلي مع منتخب فرنسا، واصفا اللاعب بأنه سيئ الحظ.

عثمان ديمبيلي

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض ديمبيلي للإصابة رفقة منتخب فرنسا، بعد دخوله كبديل في مباراة المجر خلال بطولة يورو 2020.

وقال كومان لصحيفة سبورت الإسبانية: "إصابة ديمبيلي؟ لا أستطيع أن أقول الكثير عن ذلك، إنه سيئ الحظ لتعرضه للإصابة".

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وتحدث عن إذا كان ديمبيلي سيستمر في برشلونة في الموسم المقبل قائلا: "من حيث المبدأ أعول على الجميع، نحن نعمل على تحسين تشكيل الفريق وهذه قرارات يتعين علينا اتخاذها".

واستمر "هذه لقطات يجب علينا تقبلها وأن ننظر إليها ونحللها لكن الأن في الإجازة، ونفكر في الموسم المقبل إنها أشياء علينا قبولها".

كما تطرق كومان للحديث عن استمراره في قيادة الفريق للموسم المقبل وقال: "صحيح أنني قابلت أسبوعا أو عشرة أيام غير مريحة إلى حدا ما لكلا الطرفين، ولكن في النهاية عقدنا اجتماعات مع الإدارة، واتفقنا على الاستمرار وأريد أن أخوض الموسم المقبل آملا وجود الجماهير، كل تلك الأشياء تحدثنا عنها ولا يوجد مشكلة".

وكانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة خوان لابورتا رئيس برشلونة في إقالة رونالد كومان بعد الموسم المنقضي، ولكن لابورتا أعلن في النهاية استمراره للموسم المقبل.

وأضاف "ديباي تعاقد جيد جدا مثله مثل أجويرو وإريك جارسيا ومثل كل الفرق نحن نعمل على تقوية الفريق".

وشدد "حللنا الموسم وعلى الرغم من أننا لم نكن على المستوى المطلوب في الفترة الأخيرة من الموسم، علينا دائما تحليل الموسم بالكامل، ومعرفة لماذا وصلنا لتلك النقطة، والشيء الأهم هو الموسم المقبل"

وأتم "برشلونة فريق عظيم ويجب أن يحصل على كل شيء في كل موسم، لذلك يجب أن نتطور ونفوز بكل شيء".

وأنهى برشلونة الموسم المنقضي بطلا لكأس ملك إسبانيا، بينما أنهى الدوري الإسباني في المركز الثالث في جدول ترتيب خلف ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وأقصي من دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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