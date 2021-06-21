تشكيل يورو 2020 - روسيا بالقوة الضاربة والدنمارك تتسلح بأصدقاء إريكسن

دفع ليونيد سلوتسكي المدير الفني لمنتخب روسيا بالقوة الضاربة لفريقه أمام الدنمارك.

ويلعب منتخب روسيا ضد النمارك في الجولة الأخيرة لمجموعات يورو 2020 في المباراة التي تقام في ملعب باركن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وجاء تشكيل روسيا كالآتي:

المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: إيجور ديفيف – جورجي دزيكيا – فيدور كودرياشوف

الوسط: دالار كوزايف - رومان زوبنين – ماجوميد أوزدوييف – ماريو فيرنانديز

الهجوم: أليكسي ميرانشوك – أرتيم دزيوبا – أليكساندر جولوفين

بينما جاء تشكيل الدنمارك كالآتي:

حارس المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كاير – يانييك فيسترجارد

وسط الملعب: دانييل فيس – توماس ديلاني – بيير إيميل هويبرج – يواكيم مايلي

الهجوم: مارتن برايثوايت – ميكيل دامسجارد – يوسف بولسن

ويحتل منتخب روسيا المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، ويحل الدنمارك في المركز الأخير دون نقاط.