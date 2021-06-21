هدف وحيد كل ما احتاجه منتخب النمسا أمام أوكرانيا لكتابة التاريخ ونجح رفاق ديفيد ألابا في إتمام المهمة بنجاح.

منتخب النمسا يتأهل إلى دور الـ16 من يورو 2020 للمرة الأولى في تاريخه.

وفاز منتخب النمسا على أوكرانيا اليوم الإثنين بهدف دون رد في ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا في الجولة الثالثة من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

سجل هدف المباراة الوحيد كريستوف بومجارتنر في الدقيقة 21.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب النمسا إلى النقطة السادسة ليحتل بهم المركز الثاني خلف هولندا المتصدرة بتسع نقاط.

فيما تجمد رصيد أوكرانيا عند ثلاث نقاط ليحتل بهم المركز الثالث.

ويأتي منتخب مقدونيا الشمالية رابعا بدون أي نقطة.

ولم يغادر منتخب أوكرانيا البطولة بشكل رسمي إذ أن فرصه في احتلال أفضل ثوالث مازالت متواجدة وسينتظر حتى نهاية دور المجموعات لمعرفة موقفه.

تأهل تاريخي

شارك منتخب النمسا في اليورو للمرة الأولى في التاريخ في نسخة عام 2008 التي استضافهما مع سويسرا.

ولكن ودع أصحاب الأرض البطولة من الدور الأول بدون أي انتصار.

وفي المشاركة الثانية في نسخة عام 2016 لم يحقق المنتخب النمساوي أي فوز كذلك وودع من دور المجموعات.

ولكن في النسخة الحالية حقق منتخب النمسا أول فوز في تاريخه ولم يكتف به بل ألحقه بفوز آخر وحصد ست نقاط وتأهل للدور التالي للمرة الأولى في تاريخه.

وبذلك ضرب منتخب النمسا موعدا ناريا مع إيطاليا في دور الـ16 في المباراة التي ستقام في ملعب ويمبلي في الـ26 من شهر يونيو الجاري.

واعتمد أندريه شيفتشينكو المدير الفني لمنتخب أوكرانيا على وجود أندري يارمولينكو وأوليكساندر زنيشينكو في التشكيل الأساسي.

فيما تواجد ديفيد ألابا في التشكيل الأساسي للنمسا وعاد إليه ماركو أرناوتوفيتش بعد إيقافه المباراة السابقة.

تشكيل يورو 2020 🏟 يارمولينكو في هجوم أوكرانيا.. والنمسا تستعيد أرناوتوفيتش pic.twitter.com/qaaICiT8yJ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 21, 2021

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بشكل هادئ وغابت الفرص الخطيرة وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب أحداث اللقاء.

وانطلق يارمولينكو من الناحية اليمنى وأرسل عرضية تصدى لها حارس النمسا.

واستمر اللعب كما هو إلى أن جاءت الدقيقة 21 حينما أرسل ألابا عرضية من الناحية اليسرى من ركلة ركنية من الناحية اليسرى قابلها كريستوف بومجارتنر بتسديدة بيمناه في الشباك ليعلن عن تقدم النمسا.

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⚽️🥅 تقدّم مستحق للنمسا!



ألابا ينفذ ركنية وكريستوف بومغارتنر يحول الكرة بقدمه إلى داخل الشباك الأوكرانية! #اوكرانيا_النمسا | #يورو2020 pic.twitter.com/H4LzHSK58z — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2021

وأطلق ميكولا شابارينكو لاعب أوكرانيا تسديدة قوية تصدى لها حارس النمسا.

وسدد كونراد ليمر كرة زاحفة تصدى لها حارس أوكرانيا بثبات.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الاول سدد أرناوتوفيتش كرة ضعيفة وصلت سهلة لحارس أوكرانيا لتضيع فرصة قتل المباراة على النمسا.

وجاء الشوط الثاني هادئا في أحداثه وعلى الرغم من احتياج أوكرانيا للتعادل للتأهل في المركز الثاني لم يهدد الفريق مرمى النمسا كثيرا.

وكاد مدافع النمسا يسجل بالخطأ في مرماه برأسية لكن الحارس تصدى للكرة وحولها لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 89 سدد رومان ياريمتشوك لاعب أوكرانيا كرة زاحفة مرت بجوار مرمى النمسا.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار النمسا وتأهلهم لدور الـ16.

🥳👏 فرحة تاريخية لمنتخب النمسا 🇦🇹 مع الجماهير بعد تأهله للمرة الأولى في تاريخه#يورو2020 | #أوكرانيا_النمسا pic.twitter.com/VY1pz08Q8g — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 21, 2021