جراحة لـ صلاح باشا لاعب منتخب الشباب بعد إصابته أمام النيجر

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 19:17

كتب : عبد الرحمن فوزي

صلاح باشا - لاعب أودينيزي

أجرى صلاح باشا لاعب منتخب مصر للشباب وأودينيزي الإيطالي عملية جراحية بعد إصابته في المباراة الافتتاحية لكأس العرب للشباب أمام النيجر.

وفاز منتخب مصر للشباب على النيجر بهدفين بدون مقابل في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة أمس الأحد.

وأصيب صلاح باشا بكسر في الترقوة بعد مشاركته كبديل في الشوط الثاني من المباراة.

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وأعلن اتحاد الكرة المصري عن إجراء صلاح باشا لعملية جراحية على أُثر إصابته في مباراة أمس، بمعرفة أشرف محرم طبيب المنتخب.

ولد صلاح باشا في 5 مارس 2003، وتمكن من دخول قائمة فريق أودينيزي الأول، لخوض الجولتين الأخيريتين من الدوري الإيطالي.

ويشارك منتخب مصر تحت 20 عام في بطولة كأس العرب للشباب والتي تقام في القاهرة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن الجزائر صاحبة المركز الثاني.

ويلتقي منتخب مصر مع الجزائر في المباراة المقبلة يوم الأربعاء 23 يونيو على استاد القاهرة.

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صلاح باشا منتخب مصر للشباب
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