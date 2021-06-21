كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 18:51

كتب : FilGoal

توني كروس وكريستيانو رونالدو - ألمانيا والبرتغال - يورو 2020

كشف توني كروس لاعب خط وسط ألمانيا تفاصيل حديثه مع قائد البرتغال كريستيانو رونالدو عقب اللقاء الذي جمع بينهما في يورو 2020 قبل عدة أيام.

توني كروس

النادي : ريال مدريد

كريستيانو رونالدو

النادي : يوفنتوس

ألمانيا
البرتغال

وتحدث كروس عبر بودكاست " Einfach mal Luppen" الذي يتشاركه مع شقيقه فيليكس قائلا: "لعبت مع رونالدو في ريال مدرييد لأربع سنوات، ولا أبالغ إن قلت إنني حظيت بأكبر النجاحات معه".

وأكمل "كنا نجلس بجوار بعضنا البعض في غرفة خلع الملابس خلال تلك السنوات الأربعة وأنا كنت سعيدا برؤيته لأنني لم ألتق به منذ فترة طويلة، فريال مدريد لم يواجه يوفنتوس".

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وأردف كروس "تحدثنا عن المباراة وعن المباريات المقبلة وتمنيت له الأفضل، أتمنى أن ينجح منتخب البرتغال في التأهل للدور المقبل مثلنا".

وأتم كروس حديثه "كذلك سألت رونالدو عن كيف تناسبه إيطاليا لأنه يعيش هناك منذ ثلاث سنوات".

وكان منتخب ألمانيا فاز على البرتغال بأربعة أهداف لهدفين في ثاني جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

رونالدو كروس ألمانيا البرتغال يورو 2020
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