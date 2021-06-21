مصدر مقرب من زيزو لـ في الجول: رتوش بسيطة تفصله عن التجديد لـ الزمالك

يفصل أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك عن تجديد تعاقده مع ناديه بعض الرتوش البسيطة التي قد تُحسم خلال الأيام المقبلة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الإثنين: "عقد زيزو جلسة مثمرة مع مجلس إدارة الزمالك".

وواصل "تم الاتفاق خلال الجلسة على بعض التفاصيل العريضة لتجديد التعاقد ولم يكن هناك خلافات".

وأردف "الاتفاق المبدئي هو تجديد التعاقد لثلاث سنوات".

وأتم "ستكون هناك جلسة جديدة تُعقد عقب مواجهة مصر للمقاصة المقبلة وربما يتم خلالها حسم كافة الأمور، وزيزو سعيد بالاستمرار في الزمالك".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن بدء الزمالك لمفاوضات تجديد تعاقده مع زيزو الذي ينتهى في صيف عام 2022.

وألمح زيزو نفسه لاقتراب تجديد تعاقده مع الفارس الأبيض بعدما قال: "سعيد بوصولي إلى 100 مباراة مع الزمالك، وأتمنى الاستمرار والوصول إلى المباراة رقم 200 ثم 300".

وأضاف "أقول لجماهير الزمالك إن الأمور مبشرة خلال هذه الفترة، وستسمعون خبر جيد خلال الأيام المقبلة".

وأتم " جناح الزمالك أتم "نادي الزمالك له فضل كبير على شخصي، وأتمنى الاستمرار مع الفريق حتى الاعتزال".

وكان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قال عقب تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش" في وقت سابق: "طالما لم أنته من الأمر لن أعلن أسماء لكن كما أوضحت سابقا لجماهير الزمالك أننا سنبذل قصارى جهدنا".

وشدد "زيزو يشرفه استكمال مشواره مع الزمالك وبالتأكيد نسعى لاستمراره ونشرح للاعبين قبل التجديد ظروف النادي".

وانضم زيزو لنادي الزمالك منتصف الموسم قبل الماضي، قادما من موريرينسي البرتغالي.

صاحب الـ25 يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل 2021/2022.

وشارك زيزو هذا الموسم مع الزمالك في 31 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتوج زيزو مع الزمالك بألقاب الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي حتى الآن.