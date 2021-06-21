انتهت يورو 2020 - مقدونيا (0)-(3) هولندا

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

هولندا - مقدونيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مقدونيا الشمالية وهولندا التي تقام في ملعب يوهان كرويف آرينا في ثالث جولات يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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نهاية المباراة بفوز هولندا بثلاثية دون رد

ق 67: أووووووه العارضة تمنع الرابع من تسديدة دي يونج

ق 57: جوووووووووول فينالدوم والثالث

ق 51: جووووووول فينالدوم والثاني لهولندا بعد تمريرة رائعة من ممفيس

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم هولندا بهدف دون رد

ق 23: جووووول ديباي والأول لهولندا من هجمة مرتدة سريعة

ق 22: تسديدة قوية من ترايكوفسكي والقائم الهولندي يمنع الكرة من الدخول

ق 9: هدف ملغي لمقدونيا عن طريق إيفان ترايكوفسكي بداعي التسلل

انطلاق المباراة

هولندا مقدونيا الشمالية يورو 2020
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