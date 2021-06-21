دوناروما يكمل الكشف الطبي قبل الانتقال رسميا لـ سان جيرمان

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 17:04

كتب : FilGoal

جيانلويجي دوناروما - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

أكمل جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الفحص الطبي يوم الإثنين تمهيدا لإعلان تعاقده مع باريس سان جيرمان.

شبكة سكاي سبورت إيطاليا نشرت لقطات لدوناروما وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي صباح الإثنين.

بعد ساعات، نشرت شبكة توتو ميركاتو لقطة أخرى عند عودته للفندق الذي يقيم فيه المنتخب الإيطالي.

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الفحص الطبي تم إجرائه في إيطاليا بالقرب من معسكر منتخب بلاده الذي يشارك في منافسات يورو 2020.

كانت بعض التقارير تشير إلى أن الحارس الشاب على موعد مع إتمام صفقة انتقاله للفريق الباريسي الأسبوع الماضي، لكن هذا لم يحدث حتى اللحظة.

ويشارك دوناروما في الوقت الحالي مع منتخب إيطاليا ضمن منافسات يورو 2020.

ولم ينجح دوناروما في السفر إلى فرنسا للخضوع للفحص الطبي بسبب المشاركة في يورو 2020.

وينتهي تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الشهر الجاري.

وأشار التقارير إلى موافقة دوناروما على الشروط الشخصية مع باريس سان جيرمان والتي من المقرر أن تكون لمدة خمس سنوات.

وكشف التقرير عن إجراء الصفقة بقيمة 11 مليون يورو في الموسم الواحد بالإضافة لـ 2 مليون مكافآت متعلقة بالأداء والنتائج.

ويبلغ دوناروما من العمر 22 عاما ويلعب مع فريق ميلان الأول منذ 2015.

جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان
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