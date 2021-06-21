شالهان أوجلو يتحدث عن انتقاله إلى إنتر

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

هاكان تشالهان أوجلو - ميلان

أكد لاعب الوسط التركي هاكان شالهان أوجلو انتقاله إلى إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

وقال شالهان أوجلو في تصريحات لشبكة TRT SPORT يوم الإثنين: "وافقت على الانضمام إلى إنتر".

وأضاف "سأسافر إلى ميلانو يوم الثلاثاء لتوقيع عقود انضمامي للفريق".

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اللاعب البالغ عمره 27 عاما لن يجدد عقده مع ميلان والذي ينتهي الأسبوع المقبل.

وأوضحت الشبكة التركية أن اللاعب سيوقع على عقد يربطه بالنيراتزوري لمدة 3 مواسم، مع إمكانية التجديد لموسم جديد.

أندية الدحيل القطري ويوفنتوس وباريس سان جيرمان كانت ترغب في الحصول على خدمات شالهان أوجلو، حسب تقارير صحفية.

ومضى شالهان أوجلو 4 مواسم مع ميلان منذ انتقل للفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني مقابل 23 مليون يورو.

وشارك شالهان أوجلو، الذي ودع مع تركيا بطولة يورو 2020 من الدور الأول، في 172 مباراة مع ميلان وسجل 32 هدفا وأرسل 48 تمريرة حاسمة.

ميلان إنتر شالهان أوجلو
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