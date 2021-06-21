تشكيل يورو 2020 - يارمولينكو في هجوم أوكرانيا.. والنمسا تستعيد أرناوتوفيتش

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 16:39

كتب : FilGoal

أرناوتوفيتش

أعلن منتخبا أوكرانيا والنمسا تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

ويقود فيكتور تسيجانكوف هجوم أوكرانيا بينما تستعيد النمسا ماركو أرناوتوفيتش الذي حرمه الإيقاف من اللعب ضد هولندا.

وجاء تشكيل أوكرانيا:

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حارس المرمى: جيورجي بوشان

الدفاع: أولكساندر كارافاييف - إليا زابارني - ميكولا ماتفينكو - فيتالي ميكولينكو

وسط الملعب: روسلان مالينوفسكي - سيرجي سيدورشوك - أولكساندر زينشينكو - ميكولا شابارينكو

الهجوم: أندري يارمولينكو - رومان يارمشوك

بينما تشكيل النمسا:

حارس المرمى: دانيل باشمان

الدفاع: أليكساندر دراجوفيتش - ديفيد ألابا - مارتن هنترجر

وسط الملعب: ستيفان لاينر - مارسل سابيتزر - زافر شلاجر - فلوريان جريليتش - كونراد لايمر

الهجوم: كريستوف باومجارتنر - ماركو أرناوتوفيتش

وتحتل أوكرانيا وصافة ترتيب المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن النمسا ولكل منهما 3 نقاط.

بينما ضمنت هولندا الصدارة وخرجت مقدونيا الشمالية من البطولة.

وفوز أي فريق سيمنحه وصافة المجموعة بينما التعادل يجعل أوكرانيا ثانية والنمسا ثالثة.

أوكرانيا النمسا يورو 2020
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