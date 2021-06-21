تشكيل يورو 2020 - بانديف يقود مقدونيا الشمالية.. ومالين في هجوم هولندا

أعلن منتخبا مقدونيا الشمالية وهولندا تشكيل مباراتهما اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ليورو 2020.

وتلعب مقدونيا الشمالية بتشكيلها المعتاد، بينما يقود دونيل مالين هجوم هولندا بدلا من فوت فيجورست.

وجاء تشكيل مقدونيا الشمالية:

حارس المرمى: ستول ديميتريفسكي

الدفاع: ستيفان ريستوفسكي - داركو فيلكوفسكي - فيسار موسليو - أليكساندر تراجكوفسكي

وسط الملعب: أريان أديمي - إزجيان أليوسكي - إنيس باردي - إيفان تريكوفسكي

الهجوم: جوران بانديف - إليف إلماس

بينما تشكيل هولندا:

حارس المرمى: مارتن ستيكيلينبرج

الدفاع: ماتياس دي ليخت - ستيفان دي فري - دالي بليند

وسط الملعب: دينزل دومفريس - باتريك فان آنهولت - فرينكي دي يونج - ريان جرافنبرش - جورجينيو فينالدوم

الهجوم: ممفيس ديباي - دونيل مالين

وودعت مقدونيا الشمالية البطولة بينما ضمن هولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بغض النظر عن نتائج الجولة الأخيرة.

وفازت هولندا في الجولتين الماضيتين على أوكرانيا والنمسا اللتين هزمتا مقدونيا الشمالية.

وستلعب هولندا في الدور ثمن النهائي ضد ثالث المجموعة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.