رئيس الاتحاد الإيطالي: هذا المنتخب هدية للطليان بعد الكثير من المعاناة

يرى جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن النسخة الحالية من منتخب إيطاليا يعد بمثابة الهدية للشعب الإيطالي.

وتأهلت إيطاليا للدور ربع انهائي يورو 2020 بعدما حصدت العلامة الكاملة في المجموعة الأولى.

وقال جرافينا في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نقول دائما إننا بحاجة إلى رواية قصة جديدة للإيطاليين".

وأضاف "المنتخب الإيطالي الحالي يجب أن يكون هدية للطليان، خاصة بعد الكثير من المعاناة التي عشناها على المستوى الرياضي والمستوى الاجتماعي".

وأكمل "اليوم يجد الإيطاليون أنفسهم في هذا الفريق".

وتابع "ماركو فيراتي كان على حق حين قال إن الجميع مستعد لقبول الجلوس على مقاعد البدلاء، هذا يدل على الانسجام الواضح في المجموعة".

وحرص روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا على الدفع بكل اللاعبين المشاركين فى قائمة الفريق، إذ شاركت كل القائمة في مباريات يورو 2020 باستثناء الحارس الثالث ميريت.

قبل انتهاء مباراة إيطاليا وويلز بدقيقة واحدة قام مانشيني باستبدال حارسه جيانلويجي دوناروما وأشرك سالفاتوري سيريجو صاحب الـ 34 عاما في مكانه.

ويبدو أن مانشيني الذي تواجد في قائمة المنتخب الإيطالي بكأس العالم 1990 ولم يشارك في أي مباراة، يرغب في عدم شعور أي لاعب بما مر به قبل31 عاما.