إلغاء مباراة الأردن وجنوب السودان في التصفيات المؤهلة لكأس العرب

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عدم إقامة مباراة منتخبي الأردن وجنوب السودان التي كانت مقررة مساء اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العرب، واحتساب نتيجة المباراة بفوز الأردن بثلاثة أهداف نظيفة ليتأهل بذلك إلى نهائيات المسابقة المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.

ويأتي ذلك القرار بعد أن تأكد إصابة عدد من أعضاء وفد منتخب جنوب السودان بفيروس كورونا.

واستند قرار فيفا بحسب اللجنة المنظمة للبطولة إلى المادة (5.6) من لوائح المسابقة (القوة القاهرة)، بعد الأخذ في الاعتبار ضرورة حماية صحة وسلامة اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة.

وأكد فيفا على عدم تسجيل أية أعراض حادة لدى المصابين بالفيروس، والذين يتلقون حالياً الرعاية الصحية اللازمة، كما تؤكد اللجنة المحلية المنظمة توفير أفضل الخدمات الطبية المتوفرة لأعضاء البعثة وأن دولة قطر سوف تتحمل تكاليف الرعاية الطبية المقدمة لأفراد بعثة منتخب جنوب السودان.

ويخضع جميع أفراد المنتخبات المشاركة في التصفيات لفحوصات PCR عند وصولهم إلى الدوحة للكشف عن المصابين بالفيروس، وفق الإجراءات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة العامة في قطر.

وبعد جولتين من الفحوصات الطبية تأكدت إصابة سبعة لاعبين من منتخب جنوب السودان بالفيروس، إضافة إلى خمسة لاعبين آخرين أكدت نتائج الفحوصات احتمالية إصابتهم بالفيروس حسب وزارة الصحة العامة.

ومع تأكيد مخالطة سبعة لاعبين آخرين من منتخب جنوب السودان لزملائهم المصابين؛ يصل عدد اللاعبين الذين يخضعون حالياً للعزل إلى 19 لاعباً.

وتنضم الأردن للمجموعة الثالثة في وجود المغرب والسعودية، والفائز من مواجهة فلسطين وجزر القمر في التصفيات.