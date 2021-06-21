سفيان رحيمي ينفي اقترابه من الانتقال لـ الأهلي

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي

نفى سفيان رحيمي لاعب الرجاء المغربي اقترابه من التعاقد مع الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتدوالت العديد من التقارير حول اقتراب اللاعب من الانضمام للأهلي وإعلان رغبته في ذلك.

وقال رحيمي عبر حسابه الشحصي على إنستجرام: "أنفي نفيا قاطعا كل ما نسب إلى عقب لقاء بيراميدز، وأوكد أنني لم أتحدث مع أي صحفي بعد المباراة".

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وأضاف "كما أغتنم الفرصة لتكذيب كل ما أشيع في الأسابيع الماضية حول مستقبلي".

وشدد "أنا لاعب بصفوف الرجاء وأحترم وأقدر القميص الذي أرتديه".

وأتم "كل تركيزي منصب على المباريات المقبلة".

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صاحب الـ 24 عاما، يلعب على الجناحين الأيسر والأيمن، ويقدم موسما رائعا رفقة الرجاء.

صحيفة "المنتخب" المغربية كشفت قبل أيام أن رشيد الأندلسي رئيس الرجاء المغربي ترأس بعثة الفريق التي توجهت يوم الجمعة إلى القاهرة لإتمام انتقال سفيان رحيمي لـ الأهلي.

وأشار التقرير إلى أن قدوم رئيس النادي المغربي للقاهرة "لإتمام صفقة رحيمي الذي دخل الأهلي في مفاوضات جادة لضمه لصفوفه خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة".

وأضاف التقرير "من المنتظر أن يحسم الأندلسي الانتقال بالقاهرة علما أن الرجاء كان قد حدد قيمة بيع رحيمي بثلاثة ملايير سنتيم (3 ملايين دولار) في حين عرض الأهلي مليارين (مليوني دولار)".

وكان نادي الرجاء قد كشف لـ FilGoal.com عدم تقدم الأهلي بأي عرض رسمي رغم التقارير.

وصرّح سعيد وهبي المتحدث الرسمي للنادي المغربي لـ FilGoal.com "لم يحدث أي تفاوض رسمي سواء من الأهلي أو الزمالك، بشأن جناح الفريق سفيان رحيمي".

وأردف "نعتمد على العروض الرسمية فقط ولم يتحدث معنا مسؤول رسمي من جانب أي ناد مصري".

وفاز رحيمي الابن البار للرجاء حيث لم يلعب لغيره، لقب دوري محلي، ولقب الكونفدرالية، والسوبر الإفريقي، مع فريقه.

كما حصد كأس أمم إفريقيا للمحليين رفقة أسود الأطلس محققا جائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف.

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