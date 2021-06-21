سكاي: توتنام رفض عرض سيتي الأول "الضخم" لضم كين.. الحسم بعد يورو 2020

رفض توتنام هوتسبير عرض مانشستر سيتي الأول لضم نجمه وقائده هاري كين، بحسب صحفي سكاي سبورتس فابريزيو رومانو.

وكتب رومانو عبر تويتر: "مانشستر سيتي قدم عرضا رسميا لتوتنام بـ 100 مليون جنيه إسترليني مع إمكانية ضم لاعبين للصفقة".

وكشف "توتنام ورئيسه دانييل ليفي رفضا العرض تماما".

وأتم "هاري كين يريد الرحيل، هو الآن مركز على مشاركته في يورو 2020 وبعد ذلك سيتحدد مصيره".

كان كين قد أوضح رغبته في ترك توتنام في وقت سابق هذا الصيف، في وقت يبحث فيه سيتي عن بديل لأسطورته الراحلة إلى برشلونة، سيرخيو أجويرو.

وفي المقابل، أوضح نفس التقرير أن ليفي لا ينوي ترك كين، وسيزيد من السعر الذي يطلبه للتخلي عن نجم فريقه الأول.

وما يدعم موقف ليفي هو امتداد عقد كين لـ 3 سنوات مقبلة مع ديوك لندن.

ويعاني توتنام في الوقت الحالي، حيث لم يتأهل لدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، كما فشل في تعيين مدرب جديد بعد انهيار المفاوضات مع أنطونيو كونتي وباولو فونسيكا وجينارو جاتوزو.

ويتواجد كين حاليا مع منتخب إنجلترا في إطار حملته للحصول على لقب اليورو للمرة الأولى، ولكن الفريق حصل فقط على 4 نقاط من مباراتين بفوز على كرواتيا بهدف، وتعادل محبط مع الجارة اسكتلندا دون رد.

ولم يسجل كين حتى الآن أي أهداف في البطولة.