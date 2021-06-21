شكوك حول مشاركة مولر وجوندوجان في مواجهة المجر

تحوم الشكوك حول مشاركة توماس مولر وإلكاي جوندوجان لاعبا منتخب ألمانيا عن لقاء المجر في بطولة يورو 2020.

ويلتقي المنتخب الألماني بنظيره المجري في ختام مرحلة المجموعات في ميونيخ يوم الأربعاء.

وغاب الثلاثي مولر وجوندوجان وماتس هوملز عن تدريب ألمانيا يوم الإثنين بسبب إصابات مختلفة.

وتشير العديد من التقارير إلى صعوبة لحاق مولر باللقاء، بينما تظل فرص جوندوجان وهوملز بالمشاركة كبيرة.

وشهد تدريب الإثنين تدرب توني كروس بشكل منفرد.

فيما عاد يوناس هوفمان للتدريبات بعد الشفاء من إصابة في الركبة.

يحتاج المانشافت إلى الفوز أو التعادل من أجل التأهل لدور الـ16.

ففرنسا تتصدر المجموعة الحديدية برصيد 4 نقاط، ويلاحقها ألمانيا والبرتغال بـ3 نقاط، والمجر بنقطة في المركز الأخير.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال يوم الأربعاء بينما تواجه المجر منتخب ألمانيا.

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