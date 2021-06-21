الإتربي: مُعلن يتحمل جزءا من راتب الونش.. ووصلتنا تحويلات من الخليج وإيطاليا

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 13:52

كتب : FilGoal

محمود حمدي الونش لاعب الزمالك

قال محمد الإتربي عضو لجنة إدارة الزمالك إن شركة ستتحمل جزءا من راتب محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الذي مدد عقده مع النادي يوم الأحد حتى 2025.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

محمود حمدي الونش

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف الإتربي تدفق مال لحساب النادي من دول غير مصر، مشيرا إلى توقعه أن فرجاني ساسي نجم الفريق وقع بالفعل لناد آخر.

وصرح الإتربي عبر البرنامج الإذاعي وان تو "بعد الونش ستتوالى التوقيعات. في الماضي، الماديات لم تكن مثل الوضع الحالي، اللاعب لا يترك الزمالك، هناك نوع من الانتماء، لقد وقع الونش لأنه يحب الزمالك، فهو راض نفسيا وكذلك النادي. جزء من عقده نتحمله والجزء الآخر إعلان".

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وواصل "من لا يقدر على التبرع نشكره ولا نلومه، وكذلك لا مشكلة مع غير المقتنعين بالفكرة. الزمالك كيان نشجعه وندعمه معنويا وماديا. هناك إقبال، وصلتنا تحويلات من أنحاء عديدة، من الخليج وإيطاليا، بصرف النظر عن قيمة المبالغ، وهناك تفاؤل من رد الفعل".

واستمر "كنا نتمنى استمرار ساسي، رأيي الشخصي أنه من الواضح توقيعه لناد آخر. التعاقد الحالي ينتهي في نهاية مايو، ندرس الموقف القانوني، نوجه له الشكر، وهذا قراره لا يمكن التدخل به".

وأتم "نناقش مؤسسة كبيرة بشأن كيفية تأسيس شركة كرة القدم وتفاصيل الموضوع".

ولم يعد ساسي للزمالك منذ سافر تونس مطلع الشهر الجاري للمشاركة في مباريات ودية مع منتخب بلده.

ووجه اللاعب التونسي رسالة وداعية لجمهور الزمالك في 9 يونيو الماضي مع اقترابه من الرحيل عن النادي.

فرجاني ساسي محمود الونش الزمالك
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