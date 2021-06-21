مدرب بايونيرز يحكي لـ في الجول قصة حسم الصعود للدرجة الثانية من على لودر

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 13:51

كتب : رضا السنباطي

مصطفى مرعي مدرب بايونيرز

كشف مصطفى مرعي المدير الفني لفريق بايونيرز الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة قصة قيادته لمباراة فريقه ضد عمال المنصورة والتي انتهت بفوزه 2-1 من على لودر.

وقال مرعي لـ FilGoal.com: "تعرضت للإيقاف قبل مباراة حسم الصعود للدرجة الثانية مع عمال المنصورة ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة للمجموعة التاسعة".

وأوضح نجم المقاولون العرب السابق "كنت خارج سور ملعب شربين أنفذ قرار العقوبة بالإيقاف وكانت هناك إصلاحات تجديدات داخل الملعب، فجاء سائق اللودر ليحملني لكي أري الملعب بصورة جيدة مع شقيقي سيد مرعي المشرف علي الكرة بالنادي".

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وتابع "السائق قال لي (والله هتطلع في حامل اللودر) وهذا موقف جيد من سائق اللودر لعلاقتي الطيبة معه، وبالفعل حققت الصعود للقسم الثاني بعد منافسة مع فريق نبروه لكي أحقق ثاني إنجازاتي بالصعود من القسم الثالث للقسم الثاني بعد صعودي مع دكرنس وبايونيرز".

ورفع بايونيرز رصيده إلى 64 نقطة بفارق 4 نقاط عن الوصيف نبروه صاحب الـ60 نقطة بعدما لعب كلا منهما 27 مباراة في المجموعة التاسعة (مجموعة الدقهلية).

يذكر أن بايونيرز (شيكو سابقا) تم شراء 80 % من ملكيته من شركة بايونيرز هذا الموسم.

بايونيرز
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