نادر شوقي: أكرم توفيق تأثر بـ حسام غالي.. وهناك أندية تريد أحمد ريان

نفى نادر شوقي وكيل العديد من اللاعبين في مصر أن تكون هناك صفقة تبادلية في الأفق بين الأهلي وبيراميدز يرحل بموجبها أكرم توفيق إلى الأخير مقابل إسلام عيسى.

أحمد ياسر ريان النادي : سيراميكا كليوباترا أكرم توفيق النادي : الأهلي

وأوضح أن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا المعار من الأهلي، ومهاجم منتخب مصر الأولمبي، تريده عدة أندية بعد تألقه.

وقال شوقي عبر قناة أون تايم سبورتس:"لأول مرة أسمع عن صفقة تبادلية بانتقال أكرم توفيق مكان إسلام عيسى، الأول تأثر بجلوسه مع حسام غالي في الأهلي، ويتطور مستواه. حتى هذه اللحظة فهو باق في الأهلي".

وواصل "سيرجي آكا (لاعب الجونة) ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري، لكن كم لاعبا يضمه الأهلي في مركز وسط الملعب؟ الكلام عن انتقاله للأخير ليس منطقيا في ظل تواجد أكثر من 5 لاعبين مميزين في هذا المركز في الأهلي. آكا غير مطروح في الأهلي".

واستمر "اللاعب قال لي أريد اللعب لأحد الثلاثة الأندية الكبيرة في مصر، والكفة الأرجح أن ينتقل خارج مصر بنسبة كبيرة. لا أعلم نية الإدارة الحالية للزمالك، لكن في وقت سابق كان هناك اهتمام بضمه".

وأضاف "لابد أن يحصل أحمد ياسر ريان على فرصته في الخارج، لكنه على قوة الأهلي، ويجب التحدث مع المسؤولين بشأن تصورهم له، وبعد الأولمبياد سيحسم الأمر. هناك أندية بالفعل مهتمة به. لابد من موافقة الأهلي، واقتناع اللاعب بأن الخطوة المقبلة ستفيده، لذا الكلام سابق لأوانه في هذا الشأن".

وأردف "من المفترض أن يشارك محمد محمود في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مباراة الترجي".

ويتصدر أحمد ريان (23 عاما) ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 12 هدفا متساويا مع أشرف بنشرقي نجم الزمالك.

ويلعب ريان معارا من الأهلي لكليوباترا حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمتد عقده مع الأهلي إلى 2022.