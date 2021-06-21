فيروس كورونا يضرب منتخب اسكتلندا في مقتل

ضرب فيروس كورونا منتخب اسكتلندا في أهم لاعبيه، بعد تأكد إصابة لاعب وعزل اثنين.

وأفاد منتخب اسكتلندا في بيان: "يمكننا أن نؤكد إصابة بيلي جيلمور بفيروس كورونا".

وأضاف "بعد التنسيق مع السلطات، سيعزل بيلي نفسه لمدة 10 أيام وبالتالي يغيب عن مباراة كرواتيا ضمن منافسات يورو 2020".

وأكمل "يمكننا أيضًا أن نؤكد أنه سيتعين على أندي روبرتسون وجون ماكجين الخضوع للعزل بعد اتصالهما الوثيق ببيلي جيلمور".

وأتم البيان "سيغيب اللاعبان عن مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا".

وتلعب اسكتلندا ضد كرواتيا في ختام مرحلة المجموعات بأمل التأهل لدور الـ16، بينما تلتقي إنجلترا بالتشيك في الوقت نفسه.

وتحتل إنجلترا وصافة المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدرة التشيك بينما تتذيل اسكتلندا الترتيب ورصيدها نقطة مثل كرواتيا الثالثة.

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