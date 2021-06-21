عثمان ديمبيلي خارج يورو 2020

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 11:37

كتب : FilGoal

المجر - فرنسا

غادر عثمان ديمبيلي جناح منتخب فرنسا معسكر الفريق بمنافسات بطولة يورو 2020 بعد تأكد غيابه حتى نهاية البطولة، حسب الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن ديمبيلي لن يتمكن من اللحاق بباقي مباريات البطولة بسبب الإصابة في الركبة.

الإصابة تعرض لها جناح برشلونة بعدما دخل كبديل في لقاء المجر بالجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة
لابورتا: أجويرو يحاول يوميا إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة صن: يونايتد يجهز عرضا ضخما لـ بوجبا يجعله صاحب أعلى أجر في الدوري نيران صديقة الذكرى الـ31.. عندما ارتضت هولندا وأيرلندا بالتعادل في ظل تأخر مصر ضد إنجلترا

وأوضح الاتحاد الفرنسي في بيانه أن قرار مغادرة اللاعب البالغ من 24 عاما للمعسكر جاء بعد محادثات بين الجهاز الفني للديوك والجهاز الطبي ونادي برشلونة.

بعد إصابة ديمبيلي توقعت التقارير أن يغيب لمدة أسبوع مع تأكد غيابه عن لقاء البرتغال يوم الأربعاء المقبل، قبل أن تشير جريدة ليكيب الفرنسية إلى أنه يحتاج لفترة راحة لا تقل عن 3 أسابيع.

وتختم منافسات يورو 2020 يوم 11 يوليو المقبل مما يعني فشل لاعب بروسيا دورتموند السابق في اللحاق بباقي المباريات.

فرنسا تتصدر مجموعتها الحديدية برصيد 4 نقاط، ويلاحقها ألمانيا والبرتغال بـ3 نقاط، والمجر بنقطة في المركز الأخير.

وتلعب فرنسا ضد البرتغال يوم الأربعاء بينما تواجه المجر منتخب ألمانيا.

عثمان ديمبيلي فرنسا يورو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير تركي: جالاتاسراي يتحرك لضم كريم حافظ في أسرع وقت 11 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف يوضح لـ في الجول مدى احتمالية تقديم موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
برشلونة: سنوضح مدة غياب ديمبيلي بعد خضوعه للجراحة في فنلندا 35 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من رمضان لـ في الجول: لا عروض من الزمالك.. تركيزه منصب على الكونفدرالية والأولمبياد 42 دقيقة | ميركاتو
سكاي: زياش على رأس 3 صفقات يسعى ميلان لضمها من تشيلسي 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
ماركا: عودة رودريجيز لـ ريال مدريد غير مطروحة 49 دقيقة | الدوري الإسباني
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ ساعة | أمريكا
تقرير إسباني يكشف بندا لتجديد تعاقد ديباي من طرف واحد مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك