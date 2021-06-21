لابورتا: أجويرو يحاول يوميا إقناع ميسي بالبقاء في برشلونة

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن سيرخيو أجويرو لاعب الفريق الجديد يحاول إقناع مواطنه ليونيل ميسي بالبقاء مع النادي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ولا يزال برشلونة ينتظر قرار ميسي سواء بالبقاء أو الرحيل، في ظل انتهاء عقده مع النادي في 30 يونيو المقبل.

وصرح لابورتا لصحيفة La Vanguardia:"أود أن يقول لنا ميسي إنه سيبقى في أسرع وقت ممكن. سيساعدنا ذلك".

وواصل "أجويرو يساعدنا في الأمر، يحاول إقناعه يوميا".

وأوضح لابورتا أنه يتواصل باستمرار مع ميسي مضيفا "إنه متحمس، وأنا ممتن لرغبته التي أظهرها من أجل البقاء مع الفريق".

ويبدو ميسي قريبا من البقاء في برشلونة بعدما تعاقد النادي مع صديقه المقرب سيرخيو أجويرو.

وقالت تقارير قبل انتقال أجويرو لبرشلونة إن الأول ينتظر قرار ميسي ليحسم انضمامه للفريق الكاتالوني.

وأراد ميسي (33 عاما) الرحيل عن برشلونة في 2020 لكن منعه الشرط الجزائي الضخم في عقده.

ويلعب قائد الأرجنتين في برشلونة منذ كان عمره 14 عاما.

ويقود ميسي، ومعه أجويرو، منتخب بلده حاليا في كوبا أمريكا 2021 ويستعد لمواجهة باراجواي فجر الثلاثاء في دور المجموعتين.