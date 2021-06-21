فاروق جعفر يكشف المراكز التي طلبها كارتيرون لتدعيم الزمالك.. وتجديد الونش وزيزو وموقف ساسي

كشف فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن المراكز التي طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ضم لاعبين يشغلونها للموسم المقبل.

وقال جعفر عبر أون تايم سبورتس 2: "كارتيرون طلب مراكز معينة ولم يحدد أسماء بعد. المدرب يريد قلب دفاع، وظهير أيمن خبير، ولاعب في وسط الملعب، وصانع ألعاب، ورأس حربة".

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وتحدث جعفر كذلك عن موقف لاعب الفريق فرجاني ساسي، الذي لم يعد من تونس بعد انتهاء مهمته مع المنتخب، ويقترب من الدوري القطري حيث قال: "لا أعرف موقف فرجاني ساسي الحالي. اتصلت بوكيل ساسي مهند عون ولم يرد علي وعلى كل من اتصل بي ولا نعرف متى سيعود للقاهرة".

وشدد "قبل سفره إلى تونس للانضمام للمنتخب تم تحويل جزء من مستحقاته له، كنوع من إظهار الاستعداد لاستمراره".

وأكمل "عندما نتحدث عن سقف للرواتب في النادي يحزن اللاعبون من ذلك".

وكشف جعفر "سنبدأ التفاوض لتجديد عقد بنشرقي بعد مباراة مصر للمقاصة، يتبقى في عقده موسم آخر بخلاف الموسم الحالي. لابد من تقريب الأرقام التي يتقاضاها لاعبو الفريق من بعضهم البعض".

وشدد "هناك جلسة أخرى بخصوص تجديد زيزو بعد مباراة مصر للمقاصة. اللاعب قال إنه تحت أمر النادي ووالده قال لنا إن نجله اتعرف في الزمالك وسيستمر فيه حتى الاعتزال".

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وأتم "تجديد الونش لم يستغرق سوى جلستين. أحييه على رجولته وولائه وانتمائه للزمالك سواء داخل الملعب أو خارجه. الونش كان لديه عروض من السعودية ولم يحدث أن ساومنا خلال التجديد وضحى بالكثير. أتمنى أن يسير بقية اللاعبين على نهجه. كنا نتفاوض على الأرقام أثناء الجلسة وهو يقوم بتوقيع العقود في نفس الوقت".